Ні грама м’яса, ні шматочка кабачка: рецепт таких котлет попросить навіть теща
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Смачно, швидко, просто та корисно!
Цвітна капуста – просто джерело вітамінів. У цьому овочі багато вітамінів та поживних речовин, тому страви з нею не лише смачні, а й корисні. Та й приготувати з неї можна багато дивовижних страв. Наприклад, котлети.
Здивовані? Спробуйте швидкий рецепт неперевершених котлет від "Це Смак" та переконайтеся у незамінності цвітної капусти на вашій кухні.
Як приготувати котлети з капустою
Інгредієнти на 8 порцій:
- кріп — 0,5 пуч.;
- петрушка — 0,5 пуч.;
- цвітна капуста – 750 г;
- яйце – 2 шт.;
- пшеничне борошно – 110 г;
- мускатний горіх – 1 щіпка;
- паприка — 0,5 ч. л.;
- сіль, чорний перець мелений, соняшникова олія – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Цвітну капусту розберіть на суцвіття. Закип’ятіть воду, посоліть її та відваріть у ній капусту. Відкиньте варений овоч на друшляк і зробіть пюре.
- Додайте до капусти яйця, сіль, перець, паприку, мускатний горіх та борошно. Подрібніть кріп і петрушку і додайте до овочевого фаршу.
- За допомогою ложки викладіть фарш на сковороду та обсмажте котлети з двох боків, доки вони не стануть рум’яними.
Овочеві котлети можна подати в незвичайний гарнір — сочевицю, нут чи квасолю, чи ароматну запечену картоплю. Смачного!