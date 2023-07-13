Ні грама м’яса, ні шматочка кабачка: рецепт таких котлет попросить навіть теща

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Цвітна капуста – просто джерело вітамінів. У цьому овочі багато вітамінів та поживних речовин, тому страви з нею не лише смачні, а й корисні. Та й приготувати з неї можна багато дивовижних страв. Наприклад, котлети.

Здивовані? Спробуйте швидкий рецепт неперевершених котлет від "Це Смак" та переконайтеся у незамінності цвітної капусти на вашій кухні.

Як приготувати котлети з капустою

Інгредієнти на 8 порцій:

кріп — 0,5 пуч.;

петрушка — 0,5 пуч.;

цвітна капуста – 750 г;

яйце – 2 шт.;

пшеничне борошно – 110 г;

мускатний горіх – 1 щіпка;

паприка — 0,5 ч. л.;

сіль, чорний перець мелений, соняшникова олія – на свій смак.

Спосіб приготування:

Цвітну капусту розберіть на суцвіття. Закип’ятіть воду, посоліть її та відваріть у ній капусту. Відкиньте варений овоч на друшляк і зробіть пюре. Додайте до капусти яйця, сіль, перець, паприку, мускатний горіх та борошно. Подрібніть кріп і петрушку і додайте до овочевого фаршу. За допомогою ложки викладіть фарш на сковороду та обсмажте котлети з двох боків, доки вони не стануть рум’яними.

Овочеві котлети можна подати в незвичайний гарнір — сочевицю, нут чи квасолю, чи ароматну запечену картоплю. Смачного!