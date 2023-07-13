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Перекус на один кусь: перед цим секретним рецептом нагетсів з кабачків ви не встоїте

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Чудові нагетси з кабачків
Чудові нагетси з кабачків. Фото shuba.life

Близькі ніколи не здогадаються, з чого страва

Нагетси — дуже популярна закуска. Зазвичай вона готується з філе курячої грудки в хрумкій паніровці, обсмаженою в олії.

Однак сьогодні ми пропонуємо приготувати цю класичну страву не з м’яса, а з короля літнього сезону — кабачка. Така смачна і корисна закуска за рецептом Shuba не поступиться до смаку класичним нагетсам. Спробуйте, і ви відразу полюбите цю легку, але таку чудову страву.

Як приготувати нагетси з кабачків

Інгредієнти на 2 порції:

  • кабачки — 2 шт.;
  • твердий сир — 100 г;
  • яйця курячі — 3 шт.;
  • борошно пшеничне — 5 ст. л.;
  • панірувальні сухарі — 100 г;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • копчена паприка — 1/2 ч. л.;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Для соусу

  • сметана — 3 ст. л.;
  • кріп, пучок — 1/4 шт.;
  • часник, зубчики — 1 шт.;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки ретельно помийте, обсушіть. Якщо хочете зчистити шкірку з кабачків, розріжте їх поперек навпіл. Кожну половину розріжте на чотири частини. Посипте сіллю та залиште маринуватися на 20 хвилин.
  2. Натріть сир на дрібну тертку. Часник очистьте від лушпиння, пропустіть через часникочавку. У мисці змішайте панірувальні сухарі, тертий сир, копчену паприку, подрібнений часник.
  3. Яйця помийте, розбийте в миску, додайте сіль і перець. Збийте суміш до появи перших бульбашок.
  4. Кабачок трохи відіжміть. Кожен шматочок занурте у яєчну суміш, потім обваляйте в борошні та панірувальних сухарях.
  5. Розігрійте духовку до 210 градусів. Деко застелите пергаментом. Викладіть кабачки на лист і запікайте 20 хвилин до появи скоринки.
  6. Для соусу очистьте і подрібніть часник, кріп помийте і дрібно наріжте. Змішайте сметану, часник та кріп, посоліть і ретельно перемішайте.

Подавайте нагетси з соусом та домашнім хлібом. Смачного!

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