Перекус на один кусь: перед цим секретним рецептом нагетсів з кабачків ви не встоїте

Близькі ніколи не здогадаються, з чого страва

Нагетси — дуже популярна закуска. Зазвичай вона готується з філе курячої грудки в хрумкій паніровці, обсмаженою в олії.

Однак сьогодні ми пропонуємо приготувати цю класичну страву не з м’яса, а з короля літнього сезону — кабачка. Така смачна і корисна закуска за рецептом Shuba не поступиться до смаку класичним нагетсам. Спробуйте, і ви відразу полюбите цю легку, але таку чудову страву.

Як приготувати нагетси з кабачків

Інгредієнти на 2 порції:

кабачки — 2 шт.;

твердий сир — 100 г;

яйця курячі — 3 шт.;

борошно пшеничне — 5 ст. л.;

панірувальні сухарі — 100 г;

часник, зубчики — 2 шт.;

копчена паприка — 1/2 ч. л.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Для соусу

сметана — 3 ст. л.;

кріп, пучок — 1/4 шт.;

часник, зубчики — 1 шт.;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Кабачки ретельно помийте, обсушіть. Якщо хочете зчистити шкірку з кабачків, розріжте їх поперек навпіл. Кожну половину розріжте на чотири частини. Посипте сіллю та залиште маринуватися на 20 хвилин. Натріть сир на дрібну тертку. Часник очистьте від лушпиння, пропустіть через часникочавку. У мисці змішайте панірувальні сухарі, тертий сир, копчену паприку, подрібнений часник. Яйця помийте, розбийте в миску, додайте сіль і перець. Збийте суміш до появи перших бульбашок. Кабачок трохи відіжміть. Кожен шматочок занурте у яєчну суміш, потім обваляйте в борошні та панірувальних сухарях. Розігрійте духовку до 210 градусів. Деко застелите пергаментом. Викладіть кабачки на лист і запікайте 20 хвилин до появи скоринки. Для соусу очистьте і подрібніть часник, кріп помийте і дрібно наріжте. Змішайте сметану, часник та кріп, посоліть і ретельно перемішайте.

Подавайте нагетси з соусом та домашнім хлібом. Смачного!