Перекус на один кусь: перед цим секретним рецептом нагетсів з кабачків ви не встоїте
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Близькі ніколи не здогадаються, з чого страва
Нагетси — дуже популярна закуска. Зазвичай вона готується з філе курячої грудки в хрумкій паніровці, обсмаженою в олії.
Однак сьогодні ми пропонуємо приготувати цю класичну страву не з м’яса, а з короля літнього сезону — кабачка. Така смачна і корисна закуска за рецептом Shuba не поступиться до смаку класичним нагетсам. Спробуйте, і ви відразу полюбите цю легку, але таку чудову страву.
Як приготувати нагетси з кабачків
Інгредієнти на 2 порції:
- кабачки — 2 шт.;
- твердий сир — 100 г;
- яйця курячі — 3 шт.;
- борошно пшеничне — 5 ст. л.;
- панірувальні сухарі — 100 г;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- копчена паприка — 1/2 ч. л.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Для соусу
- сметана — 3 ст. л.;
- кріп, пучок — 1/4 шт.;
- часник, зубчики — 1 шт.;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Кабачки ретельно помийте, обсушіть. Якщо хочете зчистити шкірку з кабачків, розріжте їх поперек навпіл. Кожну половину розріжте на чотири частини. Посипте сіллю та залиште маринуватися на 20 хвилин.
- Натріть сир на дрібну тертку. Часник очистьте від лушпиння, пропустіть через часникочавку. У мисці змішайте панірувальні сухарі, тертий сир, копчену паприку, подрібнений часник.
- Яйця помийте, розбийте в миску, додайте сіль і перець. Збийте суміш до появи перших бульбашок.
- Кабачок трохи відіжміть. Кожен шматочок занурте у яєчну суміш, потім обваляйте в борошні та панірувальних сухарях.
- Розігрійте духовку до 210 градусів. Деко застелите пергаментом. Викладіть кабачки на лист і запікайте 20 хвилин до появи скоринки.
- Для соусу очистьте і подрібніть часник, кріп помийте і дрібно наріжте. Змішайте сметану, часник та кріп, посоліть і ретельно перемішайте.
Подавайте нагетси з соусом та домашнім хлібом. Смачного!