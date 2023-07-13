Той самий рецепт м’ясних котлет, який ви довго шукали
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Стоп пошуку інших рецептів – ви вже знайшли ідеальний
У вас теж при словах дитинство і бабусині смакоти згадуються її незабутні котлетки ? Ось якби приготувати такі самі!
І це можливо разом із "Бабусиними рецептами". Без дивовижних інгредієнтів у рецепті ця страва вразить вас своєю соковитістю та смаком. Гарантуємо: скільки ви рецептів б не перепробували, ви все одно повернетеся саме до цього!
Як приготувати котлети
Інгредієнти:
- фарш – 500 г;
- молоко – 10 ст. л.;
- панірувальні сухарі – 5 ст.л.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- часник – 2 зубчики;
- борошно — 2 ст.
Спосіб приготування:
- Фарш та цибулю подрібнюємо в м’ясорубці, змішуємо продукти. Додаємо у фарш молоко, висипаємо панірувальні сухарі та сіль.
- Видавлюємо у м’ясну масу через прес зубчики часнику, перемішуємо руками суміш. Формуємо за допомогою ложки невеликі котлети.
- Котлети обвалюємо в борошні.
- Розігріваємо у сковороді 100 мл олії, викладаємо на поверхню котлети.
- Обсмажуємо котлети по обидва боки до рум’яної скоринки на середньому вогні.
- Накриваємо котлети кришкою і тушкуємо на повільному вогні 10 хвилин.
Подавайте котлети до улюбленого картопляного пюре. Смачного!