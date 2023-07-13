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Той самий рецепт м’ясних котлет, який ви довго шукали

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найсмачніші соковиті котлети
Найсмачніші соковиті котлети. Фото babusyni-retsepty

Стоп пошуку інших рецептів – ви вже знайшли ідеальний

У вас теж при словах дитинство і бабусині смакоти згадуються її незабутні котлетки ? Ось якби приготувати такі самі!

І це можливо разом із "Бабусиними рецептами". Без дивовижних інгредієнтів у рецепті ця страва вразить вас своєю соковитістю та смаком. Гарантуємо: скільки ви рецептів б не перепробували, ви все одно повернетеся саме до цього!

Як приготувати котлети

Інгредієнти:

  • фарш – 500 г;
  • молоко – 10 ст. л.;
  • панірувальні сухарі – 5 ст.л.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • часник – 2 зубчики;
  • борошно — 2 ст.

Спосіб приготування:

  1. Фарш та цибулю подрібнюємо в м’ясорубці, змішуємо продукти. Додаємо у фарш молоко, висипаємо панірувальні сухарі та сіль.
  2. Видавлюємо у м’ясну масу через прес зубчики часнику, перемішуємо руками суміш. Формуємо за допомогою ложки невеликі котлети.
  3. Котлети обвалюємо в борошні.
  4. Розігріваємо у сковороді 100 мл олії, викладаємо на поверхню котлети.
  5. Обсмажуємо котлети по обидва боки до рум’яної скоринки на середньому вогні.
  6. Накриваємо котлети кришкою і тушкуємо на повільному вогні 10 хвилин.

Подавайте котлети до улюбленого картопляного пюре. Смачного!

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#Рецепт #Готуємо вдома