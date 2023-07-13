Рідні з’їдять разом з тарілкою: проста запіканка з пряним фаршем на вечерю
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Ідеально, якщо немає сил готувати складні страви
Домашня запіканка — це типова комфортна їжа, яка дарує почуття затишку й насолоди. Якщо ви вже готували страву з рисом та шинкою, зверніть увагу на цей рецепт.
Запіканка виходить дуже ситною та вишуканою. Для цього рецепту ви можете взяти будь-який фарш: свинячий, яловичий або телячий. Рецептом поділились на порталі SHUBA.
Інгредієнти:
- М’ясний фарш — 600 г
- Томати цілі очищені у власному соку — 4 шт.
- Вино червоне сухе — 100 мл
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Часник, зубчики — 2 шт.
- Олія соняшникова — 50 мл
- Перець чорний, горошок — 8 шт.
- Перець духмяний, горошок — 4 шт.
- Сіль, каєнський перець, кориця — до смаку
Для тіста:
- Борошно кукурудзяне — 160 г
- Борошно пшеничне — 80 г
- Молоко — 125 мл
- Яйця курячі — 1 шт.
- Сіль — до смаку
- Розпушувач — 10 г
- Сир чедер — 150 г
Спосіб приготування:
- Цибулю і часник почистьте й подрібніть. У сковороді розігрійте олію й обсмажте до м’якості. Додайте фарш і смажте, помішуючи, ще 5 хвилин.
- Спеції розтовчіть у ступці разом із сіллю і додайте у фарш. Помідори наріжте шматочками й покладіть у фарш. Перемішайте і тушкуйте 15 хвилин.
- Для поленти змішайте кукурудзяне і пшеничне борошно, додайте розпушувач, сіль, молоко, яйце і добре розмішайте. Всипте половину тертого сиру і перемішайте.
У форму для запікання викладіть фарш, на нього ложкою розкладіть тісто. Розрівняйте поверхню і посипте рештою тертого сиру. Запікайте 30 хвилин при температурі 180°C. Запіканку найсмачніше подавати теплою. Також ми розповідали, як готувати закарпатські лангоші.