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Рідні з’їдять разом з тарілкою: проста запіканка з пряним фаршем на вечерю

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Від такої страви ніхто не відмовиться
Від такої страви ніхто не відмовиться

Ідеально, якщо немає сил готувати складні страви

Домашня запіканка — це типова комфортна їжа, яка дарує почуття затишку й насолоди. Якщо ви вже готували страву з рисом та шинкою, зверніть увагу на цей рецепт.

Запіканка виходить дуже ситною та вишуканою. Для цього рецепту ви можете взяти будь-який фарш: свинячий, яловичий або телячий. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

  • М’ясний фарш — 600 г
  • Томати цілі очищені у власному соку — 4 шт.
  • Вино червоне сухе — 100 мл
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • Часник, зубчики — 2 шт.
  • Олія соняшникова — 50 мл
  • Перець чорний, горошок — 8 шт.
  • Перець духмяний, горошок — 4 шт.
  • Сіль, каєнський перець, кориця — до смаку

Для тіста:

  • Борошно кукурудзяне — 160 г
  • Борошно пшеничне — 80 г
  • Молоко — 125 мл
  • Яйця курячі — 1 шт.
  • Сіль — до смаку
  • Розпушувач — 10 г
  • Сир чедер — 150 г

Спосіб приготування:

  1. Цибулю і часник почистьте й подрібніть. У сковороді розігрійте олію й обсмажте до м’якості. Додайте фарш і смажте, помішуючи, ще 5 хвилин.
  2. Спеції розтовчіть у ступці разом із сіллю і додайте у фарш. Помідори наріжте шматочками й покладіть у фарш. Перемішайте і тушкуйте 15 хвилин.
  3. Для поленти змішайте кукурудзяне і пшеничне борошно, додайте розпушувач, сіль, молоко, яйце і добре розмішайте. Всипте половину тертого сиру і перемішайте.

У форму для запікання викладіть фарш, на нього ложкою розкладіть тісто. Розрівняйте поверхню і посипте рештою тертого сиру. Запікайте 30 хвилин при температурі 180°C. Запіканку найсмачніше подавати теплою. Також ми розповідали, як готувати закарпатські лангоші.

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#Рецепт #Вечеря #Запіканка #Фарш