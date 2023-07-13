Рідні з’їдять разом з тарілкою: проста запіканка з пряним фаршем на вечерю

Ідеально, якщо немає сил готувати складні страви

Домашня запіканка — це типова комфортна їжа, яка дарує почуття затишку й насолоди. Якщо ви вже готували страву з рисом та шинкою, зверніть увагу на цей рецепт.

Запіканка виходить дуже ситною та вишуканою. Для цього рецепту ви можете взяти будь-який фарш: свинячий, яловичий або телячий. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

М’ясний фарш — 600 г

Томати цілі очищені у власному соку — 4 шт.

Вино червоне сухе — 100 мл

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Часник, зубчики — 2 шт.

Олія соняшникова — 50 мл

Перець чорний, горошок — 8 шт.

Перець духмяний, горошок — 4 шт.

Сіль, каєнський перець, кориця — до смаку

Для тіста:

Борошно кукурудзяне — 160 г

Борошно пшеничне — 80 г

Молоко — 125 мл

Яйця курячі — 1 шт.

Сіль — до смаку

Розпушувач — 10 г

Сир чедер — 150 г

Спосіб приготування:

Цибулю і часник почистьте й подрібніть. У сковороді розігрійте олію й обсмажте до м’якості. Додайте фарш і смажте, помішуючи, ще 5 хвилин. Спеції розтовчіть у ступці разом із сіллю і додайте у фарш. Помідори наріжте шматочками й покладіть у фарш. Перемішайте і тушкуйте 15 хвилин. Для поленти змішайте кукурудзяне і пшеничне борошно, додайте розпушувач, сіль, молоко, яйце і добре розмішайте. Всипте половину тертого сиру і перемішайте.

У форму для запікання викладіть фарш, на нього ложкою розкладіть тісто. Розрівняйте поверхню і посипте рештою тертого сиру. Запікайте 30 хвилин при температурі 180°C. Запіканку найсмачніше подавати теплою. Також ми розповідали, як готувати закарпатські лангоші.