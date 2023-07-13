Всього 10 хвилин — і готово: найпростіший м’ясний пиріг зі жмені фаршу
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Чудовий варіант ситної вечері
М’ясні пироги та запіканки — чудовий варіант швидкої вечері. Якщо ви вже готували смачну запіканку з шинкою, зверніть увагу на цей рецепт простого пирога.
SHUBA радить готувати пиріг з курячим або індичим фаршем, та ви можете обрати будь-який, який вам подобається. Страва виходить ситною та дуже смачною.
Інгредієнти:
- Борошно — 1 склянка
- Кефір — 1 склянка
- Сода харчова — 1 ч. л.
- Сіль — 1/2 ч. л.
- Яйце куряче, велике — 2 шт.
- М’ясний фарш — 300 г
- Цибуля жовта ріпчаста — 2 г
- Сіль, перець, спеції — до смаку
Спосіб приготування:
- Змішайте кефір та соду, залиште на 5 хвилин. Тим часом наріжте цибулю невеликими кубиками. Змішайте в окремій мисці цибулю та фарш.
- Додайте до кефіру та соди решту інгредієнтів для тіста та добре перемішайте, щоб не утворювалося грудочок.
- Змастіть форму олією, присипте борошном та влийте половину тіста. Викладіть начинку, розподіліть та залийте рештою тіста.
- Випікайте пиріг у розігрітій на 170 градусів духовці. Час приготування — орієнтовно 40 хвилин.
Пиріг виходить дуже смачним. Також ми розповідали, як готувати закарпатські лангоші.