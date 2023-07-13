Всього 10 хвилин — і готово: найпростіший м’ясний пиріг зі жмені фаршу

Чудовий варіант ситної вечері

М’ясні пироги та запіканки — чудовий варіант швидкої вечері. Якщо ви вже готували смачну запіканку з шинкою, зверніть увагу на цей рецепт простого пирога.

SHUBA радить готувати пиріг з курячим або індичим фаршем, та ви можете обрати будь-який, який вам подобається. Страва виходить ситною та дуже смачною.

Інгредієнти:

Борошно — 1 склянка

Кефір — 1 склянка

Сода харчова — 1 ч. л.

Сіль — 1/2 ч. л.

Яйце куряче, велике — 2 шт.

М’ясний фарш — 300 г

Цибуля жовта ріпчаста — 2 г

Сіль, перець, спеції — до смаку

Спосіб приготування:

Змішайте кефір та соду, залиште на 5 хвилин. Тим часом наріжте цибулю невеликими кубиками. Змішайте в окремій мисці цибулю та фарш. Додайте до кефіру та соди решту інгредієнтів для тіста та добре перемішайте, щоб не утворювалося грудочок. Змастіть форму олією, присипте борошном та влийте половину тіста. Викладіть начинку, розподіліть та залийте рештою тіста. Випікайте пиріг у розігрітій на 170 градусів духовці. Час приготування — орієнтовно 40 хвилин.

Пиріг виходить дуже смачним. Також ми розповідали, як готувати закарпатські лангоші.