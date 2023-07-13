Насолода в кожному шматочку: найпростіший і найшвидший рецепт в'ялених помідорів

Цей італійський делікатес повинен бути у вашому холодильнику

В'ялені помідори – чудовий додаток до багатьох страв. Ми розповідали, як приготувати з ними дуже смачну та ситну намазку на хліб. Такі помідори стають чудовим доповненням до бутербродів, домашньої піци, салатів або більш вишуканих страв на вечерю.

Найчастіше у рецептах використовують в'ялені помідори з супермаркету, але приготувати вдома їх буде значно економніше. Простим та швидким рецептом поділились на порталі "РБК-Україна". Для унікального смаку в'ялених помідорів вам знадобиться сушений базилік, розмарин, сушений часник, сванська сіль.

Інгредієнти:

Помідори – 700 г

Часник — 2 зубчики

Оливкова олія — 100 мл

Лавровий лист – 1 шт.

Сіль до свого смаку

Прованські трави

Спосіб приготування:

Помідори помийте, розріжте навпіл. Застеліть лист пергаментним папером, складіть на нього помідори зрізом вниз. Трохи підсоліть. Поставте в духовку, розігріту до 150 градусів на 2,5-3 години. Потім дістаньте лист і залиште помідори на ніч або на добу. Накрийте тканиною так, щоб був доступ повітря. Зубчики часнику наріжте пластинками та складіть у підготовлені банки. Додайте улюблені спеції на власний смак. У кожну банку — лавровий лист. Нагрійте оливкову олію, але до кипіння не доводьте. Складіть помідори в банки та залийте олією.

Їсти такі помідори можна буде вже за тиждень. Також ми розповідали, як приготувати вдома смачний кетчуп.