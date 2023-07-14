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Такі бутерброди будуть на столі весь сезон: рецепт незвичайної намазки із зеленим горошком

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ця страва виручатиме вас щоранку
Ця страва виручатиме вас щоранку. Фото shuba.life

Всього 15 хвилин – і корисний сніданок на столі

Якщо не хочеться зранку довго стояти на кухні, у нас для вас є гарна новина. Брускети із зеленим горошком – чудовий варіант для корисного та ситного сніданку без суєти біля плити.

Таку закуску за рецептом Shuba можна легко та швидко приготувати. Хрумкий хліб з часником смакує з ніжним солодкуватим горошком, приправленим копченою паприкою та ароматною оливковою олією. Начинку можна готувати з молодого або замороженого горошку — вона доступна незалежно від сезону. Але дуже важливо достатньо відварити горошок — він повинен бути настільки м’яким, щоб легко подрібнюватися вилкою.

Як приготувати брускети із зеленим горошком

Інгредієнти на 2 порції:

  • зелений горошок — 300 г;
  • олія оливкова Extra Virgin — 2 ст. л.;
  • копчена паприка, сіль — до свого смаку;
  • хліб тостовий, скибочка — 6 шт.;
  • часник, зубчики – 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Відваріть зелений горошок до м’якості, 5-15 хвилин після закипання води залежно від горошку. Викладіть його на друшляк і облийте холодною водою, щоб зберегти колір.
  2. Подрібніть варений горошок вилкою, полийте оливковою олією, посоліть і додайте копчену паприку до смаку. Перемішайте.
  3. Скибочки хліба підсушіть до хрусткої скоринки на решітці або сухій сковороді, в духовці або тостері. Збризкайте брускету з одного боку оливковою олією, натріть часником і викладіть горохову начинку.

Такі брускети із зеленим горошком будуть дуже доречними до сніданку. Також страву можна подати до легкого літнього супу чи бульйону, а також на вечерю як пікантне зелене доповнення. Брускети можуть бути просто перекушуванням або закускою на вечірці або у святковому меню.

Теги:
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