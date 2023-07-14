Такі бутерброди будуть на столі весь сезон: рецепт незвичайної намазки із зеленим горошком

Всього 15 хвилин – і корисний сніданок на столі

Якщо не хочеться зранку довго стояти на кухні, у нас для вас є гарна новина. Брускети із зеленим горошком – чудовий варіант для корисного та ситного сніданку без суєти біля плити.

Таку закуску за рецептом Shuba можна легко та швидко приготувати. Хрумкий хліб з часником смакує з ніжним солодкуватим горошком, приправленим копченою паприкою та ароматною оливковою олією. Начинку можна готувати з молодого або замороженого горошку — вона доступна незалежно від сезону. Але дуже важливо достатньо відварити горошок — він повинен бути настільки м’яким, щоб легко подрібнюватися вилкою.

Як приготувати брускети із зеленим горошком

Інгредієнти на 2 порції:

зелений горошок — 300 г;

олія оливкова Extra Virgin — 2 ст. л.;

копчена паприка, сіль — до свого смаку;

хліб тостовий, скибочка — 6 шт.;

часник, зубчики – 1 шт.

Спосіб приготування:

Відваріть зелений горошок до м’якості, 5-15 хвилин після закипання води залежно від горошку. Викладіть його на друшляк і облийте холодною водою, щоб зберегти колір. Подрібніть варений горошок вилкою, полийте оливковою олією, посоліть і додайте копчену паприку до смаку. Перемішайте. Скибочки хліба підсушіть до хрусткої скоринки на решітці або сухій сковороді, в духовці або тостері. Збризкайте брускету з одного боку оливковою олією, натріть часником і викладіть горохову начинку.

Такі брускети із зеленим горошком будуть дуже доречними до сніданку. Також страву можна подати до легкого літнього супу чи бульйону, а також на вечерю як пікантне зелене доповнення. Брускети можуть бути просто перекушуванням або закускою на вечірці або у святковому меню.