Рецепт авокадо фрі: до вас спеціально приходитимуть, щоб спробувати цю страву
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Незамінна страва, якщо гості на порозі
Закуски в панірувальних сухарях настільки популярні, що ними важко здивувати. Справді, всі ми звикли до картоплі фрі та хрумких кабачків у клярі. Однак якщо ви подасте авокадо в паніруванні, це точно буде несподівано.
Для такої незвичайної закуски за рецептом Shuba вам не знадобиться багато часу та якісь незвичайні продукти. Важливо одне: для блюда вибирайте великі, стиглі плоди, проте досить жорсткі, щоб трималася форма. Починаємо готувати?
Як приготувати авокадо фрі
Інгредієнти на 4 порції:
- панірувальні сухарі — 100 г;
- коріандр мелений — 5 г;
- кмин мелений — 5 г;
- пармезан тертий – 30 г;
- сіль морська — 6 г;
- перець чорний мелений — 1 г;
- яйця курячі — 2 шт.;
- борошно пшеничне — 80 г;
- авокадо — 2 шт.;
- олія оливкова Extra Virgin — 15 мл.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 220 градусів і застелите лист пергаментним папером.
- У ємності змішайте панірувальні сухарі, коріандр, кмин, пармезан та сіль. В окремій мисці збийте яйця. У третій посуд насипте борошно.
- Авокадо очистьте від шкірки та наріжте на 8 частин. Обваляйте кожну скибочку в борошні з усіх боків, потім занурте у яйце, а потім у панірувальні сухарі зі спеціями.
- Викладіть авокадо на лист і збризкайте оливковою олією. Запікайте 10-15 хвилин до появи золотистої скоринки. Страва готова.
До речі, авокадо можна почистити дуже швидко. Достатньо знати один лайфхак.