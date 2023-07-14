Рецепт авокадо фрі: до вас спеціально приходитимуть, щоб спробувати цю страву

Незамінна страва, якщо гості на порозі

Закуски в панірувальних сухарях настільки популярні, що ними важко здивувати. Справді, всі ми звикли до картоплі фрі та хрумких кабачків у клярі. Однак якщо ви подасте авокадо в паніруванні, це точно буде несподівано.

Для такої незвичайної закуски за рецептом Shuba вам не знадобиться багато часу та якісь незвичайні продукти. Важливо одне: для блюда вибирайте великі, стиглі плоди, проте досить жорсткі, щоб трималася форма. Починаємо готувати?

Як приготувати авокадо фрі

Інгредієнти на 4 порції:

панірувальні сухарі — 100 г;

коріандр мелений — 5 г;

кмин мелений — 5 г;

пармезан тертий – 30 г;

сіль морська — 6 г;

перець чорний мелений — 1 г;

яйця курячі — 2 шт.;

борошно пшеничне — 80 г;

авокадо — 2 шт.;

олія оливкова Extra Virgin — 15 мл.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 220 градусів і застелите лист пергаментним папером. У ємності змішайте панірувальні сухарі, коріандр, кмин, пармезан та сіль. В окремій мисці збийте яйця. У третій посуд насипте борошно. Авокадо очистьте від шкірки та наріжте на 8 частин. Обваляйте кожну скибочку в борошні з усіх боків, потім занурте у яйце, а потім у панірувальні сухарі зі спеціями. Викладіть авокадо на лист і збризкайте оливковою олією. Запікайте 10-15 хвилин до появи золотистої скоринки. Страва готова.

До речі, авокадо можна почистити дуже швидко. Достатньо знати один лайфхак.