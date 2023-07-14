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Рецепт авокадо фрі: до вас спеціально приходитимуть, щоб спробувати цю страву

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Незвичайне авокадо фрі
Незвичайне авокадо фрі. Фото shuba.life

Незамінна страва, якщо гості на порозі

Закуски в панірувальних сухарях настільки популярні, що ними важко здивувати. Справді, всі ми звикли до картоплі фрі та хрумких кабачків у клярі. Однак якщо ви подасте авокадо в паніруванні, це точно буде несподівано.

Для такої незвичайної закуски за рецептом Shuba вам не знадобиться багато часу та якісь незвичайні продукти. Важливо одне: для блюда вибирайте великі, стиглі плоди, проте досить жорсткі, щоб трималася форма. Починаємо готувати?

Як приготувати авокадо фрі

Інгредієнти на 4 порції:

  • панірувальні сухарі — 100 г;
  • коріандр мелений — 5 г;
  • кмин мелений — 5 г;
  • пармезан тертий – 30 г;
  • сіль морська — 6 г;
  • перець чорний мелений — 1 г;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • борошно пшеничне — 80 г;
  • авокадо — 2 шт.;
  • олія оливкова Extra Virgin — 15 мл.

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 220 градусів і застелите лист пергаментним папером.
  2. У ємності змішайте панірувальні сухарі, коріандр, кмин, пармезан та сіль. В окремій мисці збийте яйця. У третій посуд насипте борошно.
  3. Авокадо очистьте від шкірки та наріжте на 8 частин. Обваляйте кожну скибочку в борошні з усіх боків, потім занурте у яйце, а потім у панірувальні сухарі зі спеціями.
  4. Викладіть авокадо на лист і збризкайте оливковою олією. Запікайте 10-15 хвилин до появи золотистої скоринки. Страва готова.

До речі, авокадо можна почистити дуже швидко. Достатньо знати один лайфхак.

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