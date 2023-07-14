Пачка сиру, 20 хвилин часу — і гора смаколиків на столі: ці сирники з’їдять до останньої крихти

Цей рецепт ви не проміняєте ні на який інший

Смачні, ароматні сирники – один із улюблених десертів у багатьох. Якщо ви не їли їх тільки тому, що потрібно було смажити на олії, саме час починати готувати сирники в духовці і насолоджуватися смаком.

Сирники за рецептом "1 хвилина" готувати настільки просто і швидко, що ви робитимете це майже кожен день. Спробуйте – і ви не пошкодуєте!

Як приготувати сирники у духовці

Інгредієнти:

сир — 250 г;

борошно — 220 г;

яйце – 1 шт.;

цукор – 70 г та ще 50 г для панірування;

рослинна олія – 60 мл;

розпушувач тесту — 1 ч. л.;

кориця — 1 ч. л.;

сіль — 1 щіпка.

Спосіб приготування:

Сир пропустіть через металеве сито в глибоку миску. Додайте яйце і ретельно перемішайте. Борошно та розпушувач просійте через сито і поступово додавайте невеликими порціями, не перестаючи вимішувати тісто. Покладіть тісто на стіл і сформуйте гладку кульку. Розкотіть її, розділіть навпіл, а потім кожну частину ще на 10-12 частин залежно від бажаного розміру. З кожної частинки сформуйте кульки та злегка притисніть їх зверху. У плоску тарілку висипте корицю з цукром і ретельно та густо запаніруйте сирники. Деко вистеліть пергаментним папером. Перекладіть сирники на деко і поставте його в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.

Сирники готові. Подавайте їх зі сметаною, улюбленим варенням або зі згущеним молоком. Смачного!