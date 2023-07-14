Пачка сиру, 20 хвилин часу — і гора смаколиків на столі: ці сирники з’їдять до останньої крихти
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Цей рецепт ви не проміняєте ні на який інший
Смачні, ароматні сирники – один із улюблених десертів у багатьох. Якщо ви не їли їх тільки тому, що потрібно було смажити на олії, саме час починати готувати сирники в духовці і насолоджуватися смаком.
Сирники за рецептом "1 хвилина" готувати настільки просто і швидко, що ви робитимете це майже кожен день. Спробуйте – і ви не пошкодуєте!
Як приготувати сирники у духовці
Інгредієнти:
- сир — 250 г;
- борошно — 220 г;
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 70 г та ще 50 г для панірування;
- рослинна олія – 60 мл;
- розпушувач тесту — 1 ч. л.;
- кориця — 1 ч. л.;
- сіль — 1 щіпка.
Спосіб приготування:
- Сир пропустіть через металеве сито в глибоку миску. Додайте яйце і ретельно перемішайте.
- Борошно та розпушувач просійте через сито і поступово додавайте невеликими порціями, не перестаючи вимішувати тісто.
- Покладіть тісто на стіл і сформуйте гладку кульку. Розкотіть її, розділіть навпіл, а потім кожну частину ще на 10-12 частин залежно від бажаного розміру. З кожної частинки сформуйте кульки та злегка притисніть їх зверху.
- У плоску тарілку висипте корицю з цукром і ретельно та густо запаніруйте сирники.
- Деко вистеліть пергаментним папером.
- Перекладіть сирники на деко і поставте його в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.
Сирники готові. Подавайте їх зі сметаною, улюбленим варенням або зі згущеним молоком. Смачного!