Без цукру та шоколаду: ці корисні цукерки ви приготуєте за 15 хвилин лише з трьох інгредієнтів

Раз-два – і готово!

Бажаєте спробувати себе в ролі кондитера? Це простіше, ніж вам здається. Просто візьміть фініки, мигдаль, кокосову стружку та приготуйте вдома неймовірні цукерки.

Ці цукерки за рецептом Shuba виходять дуже поживними. Понад дві цукерки поспіль навряд чи зможе подужати навіть найзапекліший ласун — ідеальний варіант для тих, хто сидить на дієті. Беріть продукти, знайомтеся з рецептом, готуйте чудові солодощі та насолоджуйтесь результатом!

Як приготувати домашні цукерки

Інгредієнти на 10 порцій:

фінік — 200 г;

мигдаль — 200 г;

кокосова стружка — 100 г.

Спосіб приготування:

Видаліть кісточки з фініків та залийте водою на 15 хвилин. У блендері або кавомолці подрібніть мигдаль. Злийте воду з фініків, вичавте руками всю вологу з них і подрібніть в блендері до стану в’язкої пасти. Змішайте з мигдальним порошком, можна за бажання додати чайну ложку імбиру та кориці для аромату. Повинна вийти маса, схожа на пластичне тісто. Скотіть маленькі кульки, обваляйте в кокосовій стружці та залиште на годину в холодильнику.

Через вказаний час можете діставати цукерки та насолоджуватися улюбленим напоєм. Смачного!