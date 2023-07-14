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Просто змішайте огірок та сметану: приготувати ідеальний соус тартар простіше, ніж сходити до магазину

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Домашній соус тартар завжди корисніший за магазинний
Домашній соус тартар завжди корисніший за магазинний. Фото shuba.life

Приготуйте за 15 хвилин – може зберігатися тиждень!

Так уже повелося, що як соус до різних страв найчастіше використовують класичний майонез, який не дуже підходить для здорового харчування. Влітку, особливо в спеку хочеться чогось легшого.

Чому б не приготувати соус тартар за рецептом Shuba? По-перше, це дуже швидко та просто. По-друге, рецепт дозволяє зберігати соус до семи днів у холодильнику. І, нарешті, він універсальний — буде смачно зі смаженою картоплею, рибою, свіжими овочами.

Як приготувати соус тартар

Інгредієнти на 5 порцій:

  • яйце куряче, жовток — 2 шт.;
  • гірчиця зерниста — 30 г;
  • сіль — 4 г;
  • цукор — 10 г;
  • рослинна олія — 300 г;
  • кріп, гілочка — 10 г;
  • оцет винний – 5 мл;
  • каперси — 20 г;
  • корнішони — 40 г;
  • огірок свіжий — 40 г;
  • сметана — 120 г;
  • цибуля зелена — 10 г.

Спосіб приготування:

  1. У місткості змішуємо жовтки, гірчицю, сіль та цукор. Збиваємо в піну.
  2. Тонким цівком додаємо олію, перемішуючи. Коли соус став густим і щільним і всю олію використовували, додаємо оцет.
  3. Потім додаємо гірчицю та сметану, перемішуємо.
  4. Додаємо подрібнені кріп, каперси, корнішони, огірок та зелену цибулю. Акуратно вимішуємо.

Як тільки ваш тартар загусне, подавайте його з рибними котлетами або смаженою молодою картоплею. Смачного!

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#Рецепт #Соус #Готуємо вдома