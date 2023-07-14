Просто змішайте огірок та сметану: приготувати ідеальний соус тартар простіше, ніж сходити до магазину
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Приготуйте за 15 хвилин – може зберігатися тиждень!
Так уже повелося, що як соус до різних страв найчастіше використовують класичний майонез, який не дуже підходить для здорового харчування. Влітку, особливо в спеку хочеться чогось легшого.
Чому б не приготувати соус тартар за рецептом Shuba? По-перше, це дуже швидко та просто. По-друге, рецепт дозволяє зберігати соус до семи днів у холодильнику. І, нарешті, він універсальний — буде смачно зі смаженою картоплею, рибою, свіжими овочами.
Як приготувати соус тартар
Інгредієнти на 5 порцій:
- яйце куряче, жовток — 2 шт.;
- гірчиця зерниста — 30 г;
- сіль — 4 г;
- цукор — 10 г;
- рослинна олія — 300 г;
- кріп, гілочка — 10 г;
- оцет винний – 5 мл;
- каперси — 20 г;
- корнішони — 40 г;
- огірок свіжий — 40 г;
- сметана — 120 г;
- цибуля зелена — 10 г.
Спосіб приготування:
- У місткості змішуємо жовтки, гірчицю, сіль та цукор. Збиваємо в піну.
- Тонким цівком додаємо олію, перемішуючи. Коли соус став густим і щільним і всю олію використовували, додаємо оцет.
- Потім додаємо гірчицю та сметану, перемішуємо.
- Додаємо подрібнені кріп, каперси, корнішони, огірок та зелену цибулю. Акуратно вимішуємо.
Як тільки ваш тартар загусне, подавайте його з рибними котлетами або смаженою молодою картоплею. Смачного!