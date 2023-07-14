Просто змішайте огірок та сметану: приготувати ідеальний соус тартар простіше, ніж сходити до магазину

Приготуйте за 15 хвилин – може зберігатися тиждень!

Так уже повелося, що як соус до різних страв найчастіше використовують класичний майонез, який не дуже підходить для здорового харчування. Влітку, особливо в спеку хочеться чогось легшого.

Чому б не приготувати соус тартар за рецептом Shuba? По-перше, це дуже швидко та просто. По-друге, рецепт дозволяє зберігати соус до семи днів у холодильнику. І, нарешті, він універсальний — буде смачно зі смаженою картоплею, рибою, свіжими овочами.

Як приготувати соус тартар

Інгредієнти на 5 порцій:

яйце куряче, жовток — 2 шт.;

гірчиця зерниста — 30 г;

сіль — 4 г;

цукор — 10 г;

рослинна олія — 300 г;

кріп, гілочка — 10 г;

оцет винний – 5 мл;

каперси — 20 г;

корнішони — 40 г;

огірок свіжий — 40 г;

сметана — 120 г;

цибуля зелена — 10 г.

Спосіб приготування:

У місткості змішуємо жовтки, гірчицю, сіль та цукор. Збиваємо в піну. Тонким цівком додаємо олію, перемішуючи. Коли соус став густим і щільним і всю олію використовували, додаємо оцет. Потім додаємо гірчицю та сметану, перемішуємо. Додаємо подрібнені кріп, каперси, корнішони, огірок та зелену цибулю. Акуратно вимішуємо.

Як тільки ваш тартар загусне, подавайте його з рибними котлетами або смаженою молодою картоплею. Смачного!