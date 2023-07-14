Скільки не закриєте — все з’їсте: варення з чорної смородини без варіння всього з двох інгредієнтів

Приготування такої смакоти не вимагає ні великих зусиль, ні складних продуктів

У розпалі сезон смородини. Ця ягода має величезний перелік корисних властивостей, до того ж вона неймовірно смачна.

Варення зі смородини взимку зміцнює імунітет та протистояти застудним захворюванням. Якщо ж у ній максимально зберегти корисні речовини, то ефект від її вживання буде ще відчутнішим. Саме тому пропонуємо приготувати варення зі смородини по "Рецептам щодня". Таке варення не потребує термічної обробки й, таким чином, смородина збереже всі корисні якості.

Як приготувати варення з чорної смородини

Інгредієнти:

чорна смородина – 1 кг;

цукор – 2 кг.

Спосіб приготування:

Ягоди смородини необхідно ретельно помити, перебрати, обірвати хвостики. Дати добре стекти воді та скласти смородину в глибоку миску, подрібнити в однорідну масу занурювальним блендером. У масу поступово ввести цукор, продовжуючи збивати. Після залишити її на кілька годин у скляному або емальованому посуді, періодично помішуючи до повного розчинення цукру. Варення, що вийшло, розкласти по сухих стерилізованих банках і закрити кришками. Зберігати таке варення необхідно у темному та прохолодному місці.

Взимку таке варення можна використовувати для ягідного чізкейку. У вас вийде не лише смачна випічка, а ще й вітамінна.