Рус

Найпростіший рецепт м’яса, яке залишиться суперсоковитим

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чудовий варіант основної страви
Чудовий варіант основної страви. Фото shuba.life

Приготуйте це до Дня смаженого м’яса

14 липня у світі відзначають день смаженого м’яса. Тому це гарна нагода потішити себе смачненьким шашликом. Та навіть якщо немає змоги виїхати на природу, м’ясо можна смачно приготувати навіть на сковороді.

Ловіть простий і дуже швидкий рецепт приготування смачного й апетитного смаженого м'яса. Готування зовсім не займе багато часу, а м'ясна страва точно порадує вас. Рецептом поділились на порталі wellamart.ua.

Інгредієнти:

  • Свиняче філе — 500 г
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • Рослинна олія — ​​2 ст. ложки
  • Спеції та приправи — ½ ст. ложки
  • Сіль — до смаку

Приготування:

  1. Для початку необхідно добре вимити й обсушити м'ясо. Зайву вологу легко прибрати за допомогою паперових рушників.
  2. Наріжте м'ясо кубиками поперек волокон, приблизно зі стороною 3-4 см. Складіть нарізані шматочки свинини в миску і додайте спеції (по дрібці паприки, розмарину, чорного меленого перцю, сушеного часнику). Можна використовувати будь-які інші приправи та спеції на ваш розсуд. Сюди ж додайте 1 ст. ложку рослинної олії.
  3. Далі необхідно все ретельно перемішати руками та накрити миску харчовою плівкою. Залиште м'ясо на 30-40 хвилин при кімнатній температурі. Очистіть і наріжте цибулю півкільцями, приблизно 2-3 мм.
  4. У сковороду з товстим дном налийте 2-3 ст. ложки рослинної олії та добре розігрійте на середньому вогні. Туди ж викладіть м'ясо та стежте за появою скоринки. Готуйте 3-5 хвилин до рум'яності.
  5. Потім додайте до м'яса нарізану цибулю й обсмажуйте ще 2-3 хвилини. Перемішайте за допомогою лопатки та доведіть цибулю до прозорості та золотистого кольору.
  6. Далі необхідно посолити, ретельно перемішати та довести страву до повної готовності. Розріжте м'ясо, якщо з нього випливає прозорий сік, воно повністю готове.

Подавати м'ясо можна одразу після приготування. До м'ясної страви відмінно підійдуть овочі, відварені крупи та салати. Також ми розповідали, як приготувати домашній кетчуп.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Цибуля