Найпростіший рецепт м’яса, яке залишиться суперсоковитим

Приготуйте це до Дня смаженого м’яса

14 липня у світі відзначають день смаженого м’яса. Тому це гарна нагода потішити себе смачненьким шашликом. Та навіть якщо немає змоги виїхати на природу, м’ясо можна смачно приготувати навіть на сковороді.

Ловіть простий і дуже швидкий рецепт приготування смачного й апетитного смаженого м'яса. Готування зовсім не займе багато часу, а м'ясна страва точно порадує вас. Рецептом поділились на порталі wellamart.ua.

Інгредієнти:

Свиняче філе — 500 г

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Рослинна олія — ​​2 ст. ложки

Спеції та приправи — ½ ст. ложки

Сіль — до смаку

Приготування:

Для початку необхідно добре вимити й обсушити м'ясо. Зайву вологу легко прибрати за допомогою паперових рушників. Наріжте м'ясо кубиками поперек волокон, приблизно зі стороною 3-4 см. Складіть нарізані шматочки свинини в миску і додайте спеції (по дрібці паприки, розмарину, чорного меленого перцю, сушеного часнику). Можна використовувати будь-які інші приправи та спеції на ваш розсуд. Сюди ж додайте 1 ст. ложку рослинної олії. Далі необхідно все ретельно перемішати руками та накрити миску харчовою плівкою. Залиште м'ясо на 30-40 хвилин при кімнатній температурі. Очистіть і наріжте цибулю півкільцями, приблизно 2-3 мм. У сковороду з товстим дном налийте 2-3 ст. ложки рослинної олії та добре розігрійте на середньому вогні. Туди ж викладіть м'ясо та стежте за появою скоринки. Готуйте 3-5 хвилин до рум'яності. Потім додайте до м'яса нарізану цибулю й обсмажуйте ще 2-3 хвилини. Перемішайте за допомогою лопатки та доведіть цибулю до прозорості та золотистого кольору. Далі необхідно посолити, ретельно перемішати та довести страву до повної готовності. Розріжте м'ясо, якщо з нього випливає прозорий сік, воно повністю готове.

Подавати м'ясо можна одразу після приготування. До м'ясної страви відмінно підійдуть овочі, відварені крупи та салати. Також ми розповідали, як приготувати домашній кетчуп.