Без випічки та мороки: диво-рецепт ягідної смакоти
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Ідеальний літній десерт
Ми розповідали, як закрити абрикосове варення зовсім без цукру. Тепер ділимось рецептом простого десерту зі смородини. Смаколик виходить смачним і легким, з приємною кислинкою.
Рецептом поділились на порталі SHUBA. Десерт можна споживати як самостійну страву або їсти з ванільним морозивом.
Інгредієнти:
- Печиво бісквітне — 200 г
- Ром білий — 50 мл
- Лимон, сік — 20 г
- Сир кисломолочний — 200 г
- Цукор — 100 г
- Вершки — 250 мл
- Желатин — 10 г
- Смородина — 300 г
Спосіб приготування:
- У холодні вершки всипте желатин і дайте постояти 5-10 хвилин. Кисломолочний сир збийте з половиною цукру, додайте вершки з желатином і перемішайте. Отриману масу перекладіть у кондитерський мішок і покладіть у холодильник на 1 годину.
- Смородину переберіть і помийте. Всипте ягоди в сотейник, додайте решту цукру і прогрійте кілька хвилин. Потім дайте охолонути.
- Бісквітне печиво розкришіть за допомогою качалки та розкладіть у склянки. Ром змішайте з лимонним соком і побризкайте печиво.
- Сирну масу за допомогою кондитерського мішка витисніть на бісквітну крихту. Зверху викладіть смородиновий конфітюр.
Десерт можна подавати одразу. Також ми розповідали, як загустити варення для пирогів.