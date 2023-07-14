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Без випічки та мороки: диво-рецепт ягідної смакоти

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудовий варіант до чаю чи кави
Чудовий варіант до чаю чи кави. Фото shuba.life

Ідеальний літній десерт

Ми розповідали, як закрити абрикосове варення зовсім без цукру. Тепер ділимось рецептом простого десерту зі смородини. Смаколик виходить смачним і легким, з приємною кислинкою.

Рецептом поділились на порталі SHUBA. Десерт можна споживати як самостійну страву або їсти з ванільним морозивом.

Інгредієнти:

  • Печиво бісквітне — 200 г
  • Ром білий — 50 мл
  • Лимон, сік — 20 г
  • Сир кисломолочний — 200 г
  • Цукор — 100 г
  • Вершки — 250 мл
  • Желатин — 10 г
  • Смородина — 300 г

Спосіб приготування:

  1. У холодні вершки всипте желатин і дайте постояти 5-10 хвилин. Кисломолочний сир збийте з половиною цукру, додайте вершки з желатином і перемішайте. Отриману масу перекладіть у кондитерський мішок і покладіть у холодильник на 1 годину.
  2. Смородину переберіть і помийте. Всипте ягоди в сотейник, додайте решту цукру і прогрійте кілька хвилин. Потім дайте охолонути.
  3. Бісквітне печиво розкришіть за допомогою качалки та розкладіть у склянки. Ром змішайте з лимонним соком і побризкайте печиво.
  4. Сирну масу за допомогою кондитерського мішка витисніть на бісквітну крихту. Зверху викладіть смородиновий конфітюр.

Десерт можна подавати одразу. Також ми розповідали, як загустити варення для пирогів.

Теги:
#Рецепт #Торт #Смородина #Десерт