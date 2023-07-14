Без випічки та мороки: диво-рецепт ягідної смакоти

Ідеальний літній десерт

Ми розповідали, як закрити абрикосове варення зовсім без цукру. Тепер ділимось рецептом простого десерту зі смородини. Смаколик виходить смачним і легким, з приємною кислинкою.

Рецептом поділились на порталі SHUBA. Десерт можна споживати як самостійну страву або їсти з ванільним морозивом.

Інгредієнти:

Печиво бісквітне — 200 г

Ром білий — 50 мл

Лимон, сік — 20 г

Сир кисломолочний — 200 г

Цукор — 100 г

Вершки — 250 мл

Желатин — 10 г

Смородина — 300 г

Спосіб приготування:

У холодні вершки всипте желатин і дайте постояти 5-10 хвилин. Кисломолочний сир збийте з половиною цукру, додайте вершки з желатином і перемішайте. Отриману масу перекладіть у кондитерський мішок і покладіть у холодильник на 1 годину. Смородину переберіть і помийте. Всипте ягоди в сотейник, додайте решту цукру і прогрійте кілька хвилин. Потім дайте охолонути. Бісквітне печиво розкришіть за допомогою качалки та розкладіть у склянки. Ром змішайте з лимонним соком і побризкайте печиво. Сирну масу за допомогою кондитерського мішка витисніть на бісквітну крихту. Зверху викладіть смородиновий конфітюр.

Десерт можна подавати одразу. Також ми розповідали, як загустити варення для пирогів.