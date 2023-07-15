Простіше рецепту не буває: готуємо ліниві пиріжки на сніданок

Ви снідатимете тільки ними!

Ситні пиріжки – це просте універсальне блюдо, яке може замінити навіть звичайний хліб. Щоб їх приготувати, зовсім не обов’язково розкочувати та випікати тісто. Можна скористатися простим варіантом та посмажити пиріжки на сковороді.

Саме такі ліниві пиріжки пропонують приготувати "Бабусині рецепти". Незважаючи на простоту приготування, страва вийде смачною, ситною і дуже ароматною. Так що беремо інгредієнти та йдемо готувати.

Як приготувати ліниві пиріжки

Інгредієнти:

кефір – 300 мл;

яйце – 1 шт.;

сіль — 1 ч.л.;

борошно — 240 г;

сода — 1 ч.л.;

соняшникова олія – 2 ст.л.;

ковбаса – 120 г;

сир – 100 г;

варені яйця – 2 шт.;

зелена цибуля – 30 г.

Спосіб приготування:

У миску виливаємо кефір, розбиваємо яйце, висипаємо сіль та соду. Збиваємо компоненти до однорідності вінчиком. Висипаємо в кефір борошно та олію, замішуємо тісто. Подрібнюємо на великій тертці ковбасу, сир та відварені яйця. Шинкуємо дрібно зелену цибулю, викладаємо разом із подрібненим сиром, яйцем та ковбасою в тісто. Змішуємо всі інгредієнти в тісті, викладаємо масу кондитерський мішок. У сковороді розігріваємо масло, за допомогою кондитерського мішка видавлюємо смужки тіста на поверхню. Обсмажуємо пиріжки під кришкою до золотистої скоринки з обох боків. Викладаємо пиріжки на паперовий рушник, щоб увібралися надлишки олії.

Подаємо на стіл з улюбленим соусом та ароматною кавою. Смачного!