Не встигнете подати на стіл: гуляш за бабусиним рецептом розлетиться ще зі сковороди

Ви не шукатимете інших рецептів — цей ідеальний

Соковитий, смачний гуляш із яловичини популярний у багатьох країнах світу, адже в рецепті традиційної угорської страви – лише прості та доступні інгредієнти. Приготувати його зовсім нескладно, головне нікуди не поспішати і дати м’ясу спокійно згасити близько двох годин.

"Це Смак" радить для цієї страви взяти лопатку, вирізку або м’якоть задньої ноги. Попередньо м’ясо необхідно обсмажити до легкої рум’яної скоринки – саме так яловичина буде ароматнішою та соковитішою. А щоб підливка була густою та наваристою, потрібно додати трохи борошна.

Як приготувати гуляш з яловичини

Інгредієнти на 6 порцій:

яловичина – 650 г;

цибуля – 400 г;

морква – 350 г;

болгарський перець – 400 г;

томатна паста — 75 г;

яловичий бульйон – 800 мл;

пшеничне борошно – 40 г;

коріандр – 6 г;

чорний перець мелений – 4 г;

паприка – 15 г;

часник – 25 г;

сіль – 20 г;

цукор – 30 г;

соняшникова олія – 110 мл;

зелень – на свій смак.

Спосіб приготування:

Нарізану невеликими шматочками яловичину обсмажте в сотейнику до зарум’янювання. Нарізану кубиками цибулю та моркву злегка обсмажте на сковороді. Те саме проробіть окремо з солодким перцем. На розігрітій з олією сковороді пасеруйте томатну пасту з цукром та сіллю. Додайте цибулю та моркву в сотейник до м’яса, тушкуйте до розм’якшення моркви. Потім додати пасеровану томатну пасту і перемішайте. Насамкінець додайте обсмажений перець, сіль та спеції. Трохи загасіть. Влийте бульйон, перемішайте та зменште вогонь до мінімуму. На розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії пасеруйте борошно. Додайте її до сотейника. Накрийте кришкою посуд і тушкуйте при мінімальному нагріванні 1,5 години. Потім додайте тиск часник і тушкуйте під кришкою ще 20-25 хвилин. Готову страву прикрасьте нарізаною зеленню.

Подавайте з картопляним пюре або будь-яким іншим гарніром. Смачного!