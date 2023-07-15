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Не встигнете подати на стіл: гуляш за бабусиним рецептом розлетиться ще зі сковороди

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найсмачніший гуляш без особливих клопотів
Найсмачніший гуляш без особливих клопотів. Фото cesmak.info

Ви не шукатимете інших рецептів — цей ідеальний

Соковитий, смачний гуляш із яловичини популярний у багатьох країнах світу, адже в рецепті традиційної угорської страви – лише прості та доступні інгредієнти. Приготувати його зовсім нескладно, головне нікуди не поспішати і дати м’ясу спокійно згасити близько двох годин.

"Це Смак" радить для цієї страви взяти лопатку, вирізку або м’якоть задньої ноги. Попередньо м’ясо необхідно обсмажити до легкої рум’яної скоринки – саме так яловичина буде ароматнішою та соковитішою. А щоб підливка була густою та наваристою, потрібно додати трохи борошна.

Як приготувати гуляш з яловичини

Інгредієнти на 6 порцій:

  • яловичина – 650 г;
  • цибуля – 400 г;
  • морква – 350 г;
  • болгарський перець – 400 г;
  • томатна паста — 75 г;
  • яловичий бульйон – 800 мл;
  • пшеничне борошно – 40 г;
  • коріандр – 6 г;
  • чорний перець мелений – 4 г;
  • паприка – 15 г;
  • часник – 25 г;
  • сіль – 20 г;
  • цукор – 30 г;
  • соняшникова олія – 110 мл;
  • зелень – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Нарізану невеликими шматочками яловичину обсмажте в сотейнику до зарум’янювання.
  2. Нарізану кубиками цибулю та моркву злегка обсмажте на сковороді. Те саме проробіть окремо з солодким перцем.
  3. На розігрітій з олією сковороді пасеруйте томатну пасту з цукром та сіллю.
  4. Додайте цибулю та моркву в сотейник до м’яса, тушкуйте до розм’якшення моркви. Потім додати пасеровану томатну пасту і перемішайте. Насамкінець додайте обсмажений перець, сіль та спеції. Трохи загасіть.
  5. Влийте бульйон, перемішайте та зменште вогонь до мінімуму.
  6. На розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії пасеруйте борошно. Додайте її до сотейника. Накрийте кришкою посуд і тушкуйте при мінімальному нагріванні 1,5 години.
  7. Потім додайте тиск часник і тушкуйте під кришкою ще 20-25 хвилин.
  8. Готову страву прикрасьте нарізаною зеленню.

Подавайте з картопляним пюре або будь-яким іншим гарніром. Смачного!

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#Рецепт #Готуємо вдома #Гуляш