Не встигнете подати на стіл: гуляш за бабусиним рецептом розлетиться ще зі сковороди
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Ви не шукатимете інших рецептів — цей ідеальний
Соковитий, смачний гуляш із яловичини популярний у багатьох країнах світу, адже в рецепті традиційної угорської страви – лише прості та доступні інгредієнти. Приготувати його зовсім нескладно, головне нікуди не поспішати і дати м’ясу спокійно згасити близько двох годин.
"Це Смак" радить для цієї страви взяти лопатку, вирізку або м’якоть задньої ноги. Попередньо м’ясо необхідно обсмажити до легкої рум’яної скоринки – саме так яловичина буде ароматнішою та соковитішою. А щоб підливка була густою та наваристою, потрібно додати трохи борошна.
Як приготувати гуляш з яловичини
Інгредієнти на 6 порцій:
- яловичина – 650 г;
- цибуля – 400 г;
- морква – 350 г;
- болгарський перець – 400 г;
- томатна паста — 75 г;
- яловичий бульйон – 800 мл;
- пшеничне борошно – 40 г;
- коріандр – 6 г;
- чорний перець мелений – 4 г;
- паприка – 15 г;
- часник – 25 г;
- сіль – 20 г;
- цукор – 30 г;
- соняшникова олія – 110 мл;
- зелень – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Нарізану невеликими шматочками яловичину обсмажте в сотейнику до зарум’янювання.
- Нарізану кубиками цибулю та моркву злегка обсмажте на сковороді. Те саме проробіть окремо з солодким перцем.
- На розігрітій з олією сковороді пасеруйте томатну пасту з цукром та сіллю.
- Додайте цибулю та моркву в сотейник до м’яса, тушкуйте до розм’якшення моркви. Потім додати пасеровану томатну пасту і перемішайте. Насамкінець додайте обсмажений перець, сіль та спеції. Трохи загасіть.
- Влийте бульйон, перемішайте та зменште вогонь до мінімуму.
- На розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії пасеруйте борошно. Додайте її до сотейника. Накрийте кришкою посуд і тушкуйте при мінімальному нагріванні 1,5 години.
- Потім додайте тиск часник і тушкуйте під кришкою ще 20-25 хвилин.
- Готову страву прикрасьте нарізаною зеленню.
Подавайте з картопляним пюре або будь-яким іншим гарніром. Смачного!