Смачний обід за лічені хвилини: готуємо найніжніший вершковий суп із печерицями

Цей суп точно підкорить ваше серце

Якщо ви хочете приготувати щось смачненьке на обід, не витрачаючи багато часу біля плити, можна зробити вершковий суп з грибами. Це досить цікава страва з дуже яскравим та незвичайним смаком.

Такий обід за рецептом Smachno не займе у вас багато часу та сил, але вийде смачним та апетитним. Страва сподобається навіть дітям і вони проситимуть такий суп щодня.

Як приготувати вершковий суп з шампіньйонами

Інгредієнти:

печериці – 300-400 г;

морква – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

картопля – 2-3 шт.;

плавлений сир – 2 шт.;

вершки – 100 мл;

олія – для обсмажування;

сіль, перець, зелень — на свій смак.

Спосіб приготування:

Ставимо на вогонь каструлю із двома літрами води. Картоплю чистимо і нарізаємо кубиками. Опускаємо картоплю в киплячу воду і варимо 10 хвилин. Цибулю та моркву чистимо, цибулю нарізаємо кубиками, а моркву натираємо на великій тертці. Гриби миємо та нарізаємо пластинками, обсмажуємо на розпеченій олії разом із цибулею та морквою на середньому вогні 3-4 хвилини. Перекладаємо засмажку в суп та варимо ще 10 хвилин. Плавлений сир натираємо. У суп додаємо вершки та сирок, солимо і перчимо, даємо закипіти. Знімаємо суп із печерицями з вогню, викладаємо зелень, накриваємо кришкою і даємо супу відпочити 10 хвилин.

Приготуйте до першої страви сирно-грибний пиріг — і радості близьких не буде меж. Смачного!