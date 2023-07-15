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Смачний обід за лічені хвилини: готуємо найніжніший вершковий суп із печерицями

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ароматний та смачний суп із вершками та печерицями
Ароматний та смачний суп із вершками та печерицями. Фото Depositphotos

Цей суп точно підкорить ваше серце

Якщо ви хочете приготувати щось смачненьке на обід, не витрачаючи багато часу біля плити, можна зробити вершковий суп з грибами. Це досить цікава страва з дуже яскравим та незвичайним смаком.

Такий обід за рецептом Smachno не займе у вас багато часу та сил, але вийде смачним та апетитним. Страва сподобається навіть дітям і вони проситимуть такий суп щодня.

Як приготувати вершковий суп з шампіньйонами

Інгредієнти:

  • печериці – 300-400 г;
  • морква – 1 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • картопля – 2-3 шт.;
  • плавлений сир – 2 шт.;
  • вершки – 100 мл;
  • олія – для обсмажування;
  • сіль, перець, зелень — на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Ставимо на вогонь каструлю із двома літрами води.
  2. Картоплю чистимо і нарізаємо кубиками.
  3. Опускаємо картоплю в киплячу воду і варимо 10 хвилин.
  4. Цибулю та моркву чистимо, цибулю нарізаємо кубиками, а моркву натираємо на великій тертці.
  5. Гриби миємо та нарізаємо пластинками, обсмажуємо на розпеченій олії разом із цибулею та морквою на середньому вогні 3-4 хвилини.
  6. Перекладаємо засмажку в суп та варимо ще 10 хвилин.
  7. Плавлений сир натираємо.
  8. У суп додаємо вершки та сирок, солимо і перчимо, даємо закипіти. Знімаємо суп із печерицями з вогню, викладаємо зелень, накриваємо кришкою і даємо супу відпочити 10 хвилин.

Приготуйте до першої страви сирно-грибний пиріг — і радості близьких не буде меж. Смачного!

Теги:
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