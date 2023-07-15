Смачний обід за лічені хвилини: готуємо найніжніший вершковий суп із печерицями
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Цей суп точно підкорить ваше серце
Якщо ви хочете приготувати щось смачненьке на обід, не витрачаючи багато часу біля плити, можна зробити вершковий суп з грибами. Це досить цікава страва з дуже яскравим та незвичайним смаком.
Такий обід за рецептом Smachno не займе у вас багато часу та сил, але вийде смачним та апетитним. Страва сподобається навіть дітям і вони проситимуть такий суп щодня.
Як приготувати вершковий суп з шампіньйонами
Інгредієнти:
- печериці – 300-400 г;
- морква – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- картопля – 2-3 шт.;
- плавлений сир – 2 шт.;
- вершки – 100 мл;
- олія – для обсмажування;
- сіль, перець, зелень — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Ставимо на вогонь каструлю із двома літрами води.
- Картоплю чистимо і нарізаємо кубиками.
- Опускаємо картоплю в киплячу воду і варимо 10 хвилин.
- Цибулю та моркву чистимо, цибулю нарізаємо кубиками, а моркву натираємо на великій тертці.
- Гриби миємо та нарізаємо пластинками, обсмажуємо на розпеченій олії разом із цибулею та морквою на середньому вогні 3-4 хвилини.
- Перекладаємо засмажку в суп та варимо ще 10 хвилин.
- Плавлений сир натираємо.
- У суп додаємо вершки та сирок, солимо і перчимо, даємо закипіти. Знімаємо суп із печерицями з вогню, викладаємо зелень, накриваємо кришкою і даємо супу відпочити 10 хвилин.
Приготуйте до першої страви сирно-грибний пиріг — і радості близьких не буде меж. Смачного!