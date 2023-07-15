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Не рецепт, а паличка-виручалочка: таку курку з овочами та картоплею готуватимете щодня

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Курка з картоплею та овочами — неймовірно проста у приготуванні страва
Курка з картоплею та овочами — неймовірно проста у приготуванні страва. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Поєднання картоплі, курки та овочів – це завжди смачно

Кожен кулінар рано чи пізно ставить собі питання, що приготувати на вечерю. Готувати окремо гарнір, запікати м’ясо та робити вітамінний салат не завжди є час та бажання. Тому найкращий вихід – приготувати страву "3 в 1".

Смажене куряче м’ясо з картоплею та овочами від "Школи життя" — саме така страва. На приготування її ви витратите трохи часу, коштів та енергії, але ваші рідні будуть ситі та задоволені.

Як приготувати курку з картоплею та овочами.

Інгредієнти:

  • картопля – 1 кг;
  • філе курячого стегна – 500 г;
  • курячі ніжки – 4 шт. (за бажанням);
  • аджика – 1 ст. без гірки;
  • цибуля – 200 р.;
  • солодкий перець – 300 г;
  • кінза чи петрушка – 15 р.;
  • листя базиліка – 15 г;
  • зелена цибуля – 3 пера;
  • часник – 4-5 зубчики;
  • сіль — 1 ч.л.;
  • коріандр — 1 ч. л.;
  • хмелі-суннелі – 1 ч..л.;
  • солодка паприка – 1 ч. л.;
  • чилі перець, чорний перець – на свій смак;
  • соняшникова олія.

Спосіб приготування:

  1. До курячого м’яса додаємо аджику, перемішуємо і залишаємо промаринуватися на півгодини, потім обсмажуємо курку на олії до рум’яної скоринки.
  2. На тій же олії обсмажуємо до золотистості грубо нарізану картоплю. Як тільки вона підрум’яниться, дістаємо та прибираємо убік.
  3. У ту ж сковороду відправляємо цибулю півкільцями, смажимо кілька хвилин, потім додаємо болгарський перець соломкою і готуємо до м’якості перцю приблизно 5 хвилин.
  4. Коли перець стане м’яким, повертаємо в сковороду курку, картопля, додаємо нарізану кінзу або петрушку, зелену цибулю, базилік та пластини часнику.
  5. Страву солимо, додаємо мелений коріандр, хмелі-сунелі, солодку паприку та чорний мелений перець. Ретельно перемішуємо, накриваємо кришкою та готуємо 15 хвилин на середньому вогні періодично помішуючи.

Вам залишилося лише приготувати освіжаючий хлібний квас та насолоджуватися. Смачного!

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Овочі #Картопля #Готуємо вдома