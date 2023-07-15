Не рецепт, а паличка-виручалочка: таку курку з овочами та картоплею готуватимете щодня

Поєднання картоплі, курки та овочів – це завжди смачно

Кожен кулінар рано чи пізно ставить собі питання, що приготувати на вечерю. Готувати окремо гарнір, запікати м’ясо та робити вітамінний салат не завжди є час та бажання. Тому найкращий вихід – приготувати страву "3 в 1".

Смажене куряче м’ясо з картоплею та овочами від "Школи життя" — саме така страва. На приготування її ви витратите трохи часу, коштів та енергії, але ваші рідні будуть ситі та задоволені.

Як приготувати курку з картоплею та овочами.

Інгредієнти:

картопля – 1 кг;

філе курячого стегна – 500 г;

курячі ніжки – 4 шт. (за бажанням);

аджика – 1 ст. без гірки;

цибуля – 200 р.;

солодкий перець – 300 г;

кінза чи петрушка – 15 р.;

листя базиліка – 15 г;

зелена цибуля – 3 пера;

часник – 4-5 зубчики;

сіль — 1 ч.л.;

коріандр — 1 ч. л.;

хмелі-суннелі – 1 ч..л.;

солодка паприка – 1 ч. л.;

чилі перець, чорний перець – на свій смак;

соняшникова олія.

Спосіб приготування:

До курячого м’яса додаємо аджику, перемішуємо і залишаємо промаринуватися на півгодини, потім обсмажуємо курку на олії до рум’яної скоринки. На тій же олії обсмажуємо до золотистості грубо нарізану картоплю. Як тільки вона підрум’яниться, дістаємо та прибираємо убік. У ту ж сковороду відправляємо цибулю півкільцями, смажимо кілька хвилин, потім додаємо болгарський перець соломкою і готуємо до м’якості перцю приблизно 5 хвилин. Коли перець стане м’яким, повертаємо в сковороду курку, картопля, додаємо нарізану кінзу або петрушку, зелену цибулю, базилік та пластини часнику. Страву солимо, додаємо мелений коріандр, хмелі-сунелі, солодку паприку та чорний мелений перець. Ретельно перемішуємо, накриваємо кришкою та готуємо 15 хвилин на середньому вогні періодично помішуючи.

Вам залишилося лише приготувати освіжаючий хлібний квас та насолоджуватися. Смачного!