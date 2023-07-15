При приготуванні жоден пельмень не постраждав: готуємо незвичайний пельменний пиріг

Гості здивуються такому цікавому поєднанню смаків та ефектній подачі

Домашні пельмені – одна з наших улюблених страв. Здавалося б, цей смак є настільки ідеальним, що вдосконалити його неможливо. Але нам це вдалося!

Разом з "Це Смак" ми приготуємо цілий пиріг, який на свій смак буде нагадувати домашні пельмені. До речі, в ньому є не тільки м’ясо, а й морквяно-рисова начинка. Саме тому у пирога такий насичений смак. Чи готові? Беремо інгредієнти та йдемо готувати.

Як приготувати пиріг з начинкою

Інгредієнти на 4 порції:

пшеничне борошно – 500 г;

яйце – 1 шт.;

молоко – 200 мл;

оцет – 1 ст. л.;

соняшникова олія – 3 ст. л.;

морква – 1 шт.;

цибуля – 2 шт.;

рис – 100 г;

яловичий фарш – 500 г;

петрушка — 1 пуч.;

чорний перець мелений – 1 щіпка;

приправа для м’яса – 1 щіпка;

вода – 100 мл;

сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

Для тіста змішайте борошно, яйце, молоко, оцет та 1 ст. л. олії. Замісити еластичне тісто. Накрийте його рушником чи харчовою плівкою і дайте трохи "відпочити". У цей час відваріть рис до напівготовності. Далі подрібніть цибулю та зелень, натріть моркву на великій тертці. Злегка обсмажте цибулину із морквою. Потім змішайте ці інгредієнти, додавши сіль та спеції на свій смак. Окремо змішайте фарш з цибулею, сіллю і чорним перцем. Розділіть тісто на кілька частин. Розкотіть кожну частину маленького прямокутника. На один бік викладіть смугу з фаршу, скрутіть рулетиком. Потім покладіть начинку з рису та моркви й теж загорніть. Так само зробіть з рештою тіста з начинкою. Рулет помістіть у сковороду спіраллю по колу. В результаті повинен вийти пиріг у вигляді равлика. Залийте пиріг водою та 2 ст. л. олії. Накрийте кришкою і тушкуйте на сковороді протягом 30-40 хвилин при невеликому вогні.

Приготуйте улюблений напій та насолоджуйтесь. Смачного!