Замість набридлих макаронів по-флотськи: стародавній рецепт домашньої локшини з бринзою по-гуцульськи
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Локшина – відомий та улюблений продукт багатьма українцями. Вона швидко готується і з нею можна приготувати найрізноманітніші страви.
А що, коли приготувати локшину самому і замість м’ясного фаршу додати туди овечу бринзу? Shuba розповідає, що саме так і роблять гуцули. Вони дуже люблять цю неймовірно смачну та автентичну страву. Спробуємо приготувати?
Як приготувати домашню локшину з бринзою
Інгредієнти на 2 порції:
- борошно — 200 г;
- яйце куряче, велике — 1 шт.;
- жовтки курячі — 2 шт.;
- сіль — 2 г;
- рослинна олія — 5 мл;
- бринза — 100 г;
- бекон сирого копчення — 50 г.
Спосіб приготування:
- Яйце і жовтки розколотіть вилкою, влийте масло і посоліть.
- Борошно просійте, зробіть поглиблення та вилийте яєчну суміш і замісіть тісто. Накрийте рушником та залиште на 20 хвилин.
- Тісто розділіть на 3-4 шматки, кожен із яких потрібно тонко розкотити. Залишіть на 10-15 хвилин висихати.
- Загорніть локшину в рулеті та наріжте смужками шириною до 5 мм. Кожну смужку розкрутіть і покладіть на припорошену борошном поверхню. Дайте їй добре просохнути.
- Зваріть локшину у підсоленому окропі 3-4 хвилини.
- Шинку чи сало наріжте дрібним кубиком до 1 см і підсмажте на розігрітій сковороді.
- Зварену локшину процідіть і додайте до неї засмажку, прогрійте 30 секунд на великому вогні.
- Подрібніть сир і щедро заправте домашню локшину.
Домашня локшина із бринзою готова. Подавайте з вітамінним салатом із молодої капусти. Смачного!