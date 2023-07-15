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Замість набридлих макаронів по-флотськи: стародавній рецепт домашньої локшини з бринзою по-гуцульськи

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автентична гуцульська страва — домашня локшина з бринзою
Автентична гуцульська страва — домашня локшина з бринзою. Фото shuba.life

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Локшина – відомий та улюблений продукт багатьма українцями. Вона швидко готується і з нею можна приготувати найрізноманітніші страви.

А що, коли приготувати локшину самому і замість м’ясного фаршу додати туди овечу бринзу? Shuba розповідає, що саме так і роблять гуцули. Вони дуже люблять цю неймовірно смачну та автентичну страву. Спробуємо приготувати?

Як приготувати домашню локшину з бринзою

Інгредієнти на 2 порції:

  • борошно — 200 г;
  • яйце куряче, велике — 1 шт.;
  • жовтки курячі — 2 шт.;
  • сіль — 2 г;
  • рослинна олія — 5 мл;
  • бринза — 100 г;
  • бекон сирого копчення — 50 г.

Спосіб приготування:

  1. Яйце і жовтки розколотіть вилкою, влийте масло і посоліть.
  2. Борошно просійте, зробіть поглиблення та вилийте яєчну суміш і замісіть тісто. Накрийте рушником та залиште на 20 хвилин.
  3. Тісто розділіть на 3-4 шматки, кожен із яких потрібно тонко розкотити. Залишіть на 10-15 хвилин висихати.
  4. Загорніть локшину в рулеті та наріжте смужками шириною до 5 мм. Кожну смужку розкрутіть і покладіть на припорошену борошном поверхню. Дайте їй добре просохнути.
  5. Зваріть локшину у підсоленому окропі 3-4 хвилини.
  6. Шинку чи сало наріжте дрібним кубиком до 1 см і підсмажте на розігрітій сковороді.
  7. Зварену локшину процідіть і додайте до неї засмажку, прогрійте 30 секунд на великому вогні.
  8. Подрібніть сир і щедро заправте домашню локшину.

Домашня локшина із бринзою готова. Подавайте з вітамінним салатом із молодої капусти. Смачного!

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