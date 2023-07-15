Замість набридлих макаронів по-флотськи: стародавній рецепт домашньої локшини з бринзою по-гуцульськи

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Локшина – відомий та улюблений продукт багатьма українцями. Вона швидко готується і з нею можна приготувати найрізноманітніші страви.

А що, коли приготувати локшину самому і замість м’ясного фаршу додати туди овечу бринзу? Shuba розповідає, що саме так і роблять гуцули. Вони дуже люблять цю неймовірно смачну та автентичну страву. Спробуємо приготувати?

Як приготувати домашню локшину з бринзою

Інгредієнти на 2 порції:

борошно — 200 г;

яйце куряче, велике — 1 шт.;

жовтки курячі — 2 шт.;

сіль — 2 г;

рослинна олія — 5 мл;

бринза — 100 г;

бекон сирого копчення — 50 г.

Спосіб приготування:

Яйце і жовтки розколотіть вилкою, влийте масло і посоліть. Борошно просійте, зробіть поглиблення та вилийте яєчну суміш і замісіть тісто. Накрийте рушником та залиште на 20 хвилин. Тісто розділіть на 3-4 шматки, кожен із яких потрібно тонко розкотити. Залишіть на 10-15 хвилин висихати. Загорніть локшину в рулеті та наріжте смужками шириною до 5 мм. Кожну смужку розкрутіть і покладіть на припорошену борошном поверхню. Дайте їй добре просохнути. Зваріть локшину у підсоленому окропі 3-4 хвилини. Шинку чи сало наріжте дрібним кубиком до 1 см і підсмажте на розігрітій сковороді. Зварену локшину процідіть і додайте до неї засмажку, прогрійте 30 секунд на великому вогні. Подрібніть сир і щедро заправте домашню локшину.

Домашня локшина із бринзою готова. Подавайте з вітамінним салатом із молодої капусти. Смачного!