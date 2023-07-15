Стародавній український рецепт: пляцок з вишнями та горіхами з’їдять до останньої крихти

Спробуйте — і ви не пошкодуєте!

Пляцок – це досить популярний на Закарпатті та на Західній Україні десерт. Готують пляцки з різних видів тіста – пісочного, дріжджового, бісквітного та інших. Причому в одному пирізі можуть поєднуватись різні види тіста.

Саме таку випічку ми з вами приготуємо. Хрумке пісочне тісто, соковита і солодка вишня, ніжний білковий шар поєднуються в рецепті Shuba настільки гармонійно, що вам захочеться пробувати його знову і знову, щоб відчути цей неземний смак.

Як приготувати український пляцок з вишнями та горіхами

Інгредієнти на 6 порцій:

борошно пшеничне — 400 г;

маргарин — 250 г;

жовтки курячі — 4 шт.;

цукор — 200 г;

цукор ванільний — 10 г;

розпушувач — 10 г;

какао-порошок — 2 ст. л.

Для начинки:

вишня (свіжа, консервована або заморожена) — 500 г;

цукор — 100 г;

волоські горіхи — 100 г.

Для білкового шару:

яєчні білки — 4 шт.;

цукор — 100 г;

крохмаль — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Борошно з розпушувачем просійте в миску, додайте шматочки маргарину і поріжте ножем. Жовтки розітріть із цукром і ванільним цукром, додайте в борошняну суміш і замісіть однорідне тісто. В 1/3 частину тіста додайте какао і добре вимішайте. Покладіть тісто біле в холодильник, а темне в морозильну камеру на 20-30 хвилин. Духовку розігрійте до 180 ° C, деко застеліть пергаментом. Вишні помийте, видаліть кісточки та засипте цукром. Ядра горіхів поріжте великими шматками. Біле тісто розкотіть за розміром листа. Зверху розкладіть вишні з цукром і посипте горіхами. Натріть на великій тертці темне тісто і посипте вишні. Білки збийте міксером із цукром у стійку піну, додайте крохмаль і ще раз збийте. Викладіть білкову масу на темне тісто і випікайте 60-70 хвилин|мінути| до золотистого кольору.

Подавайте пляцок з улюбленим освіжаючим напоєм. Смачного!