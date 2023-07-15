Проста вечеря за лічені хвилини: фантастична запіканка з сосисками

Можна просто закинути все в духовку і йти займатись своїми справами

Запіканки — це окрема сторінка кулінарії, яка стає в пригоді лінивим і втомленим кулінарам, коли їсти щось треба, а ні часу, ні сил на готування немає. Ми ділились рецептом смачної запіканки з рисом та шинкою. Тепер розповідаємо, як приготувати смачну страву з сосисками.

Вам знадобляться лише картопля, сосиски, яйця, трохи твердого сиру та улюблені прянощі. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

Картопля — 800 г

Сосиски — 6 шт.

Сир твердий — 150 г

Яйце куряче, велике — 3 шт.

Олія соняшникова — до смаку

Сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

Картоплю промийте та почистьте від шкірки. Наріжте невеликими шматочками та поставте варитися на середньому вогні до готовності. Після цього злийте зайву воду та розімніть картоплю в пюре, додайте сіль і чорний перець. Дайте пюре трохи охолонути, додайте яйця, натріть на крупній тертці сир (залиште трохи для посипки). Сосиски наріжте кружечками. Форму для запікання змастіть олією або вершковим маслом. Викладіть картопляне пюре, присипте твердим сиром. Зверху викладіть сосиски. Поставте форму в розігріту до 180 градусів духовку та запікайте близько 20-30 хвилин.

Готову запіканку краще їсти гарячою. Її можна подати зі сметаною або соусом на основі йогурту.