Проста вечеря за лічені хвилини: фантастична запіканка з сосисками
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Можна просто закинути все в духовку і йти займатись своїми справами
Запіканки — це окрема сторінка кулінарії, яка стає в пригоді лінивим і втомленим кулінарам, коли їсти щось треба, а ні часу, ні сил на готування немає. Ми ділились рецептом смачної запіканки з рисом та шинкою. Тепер розповідаємо, як приготувати смачну страву з сосисками.
Вам знадобляться лише картопля, сосиски, яйця, трохи твердого сиру та улюблені прянощі. Рецептом поділились на порталі SHUBA.
Інгредієнти:
- Картопля — 800 г
- Сосиски — 6 шт.
- Сир твердий — 150 г
- Яйце куряче, велике — 3 шт.
- Олія соняшникова — до смаку
- Сіль, перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Картоплю промийте та почистьте від шкірки. Наріжте невеликими шматочками та поставте варитися на середньому вогні до готовності. Після цього злийте зайву воду та розімніть картоплю в пюре, додайте сіль і чорний перець.
- Дайте пюре трохи охолонути, додайте яйця, натріть на крупній тертці сир (залиште трохи для посипки). Сосиски наріжте кружечками.
- Форму для запікання змастіть олією або вершковим маслом. Викладіть картопляне пюре, присипте твердим сиром. Зверху викладіть сосиски.
- Поставте форму в розігріту до 180 градусів духовку та запікайте близько 20-30 хвилин.
Готову запіканку краще їсти гарячою. Її можна подати зі сметаною або соусом на основі йогурту.