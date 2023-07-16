Не треба терти тонну картоплі: картопляні оладки ірландською потіснять навіть улюблені деруни
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Рецепт, який підкорить ваше серце
Якщо вам хочеться скуштувати не менш смачне, ніж наші українські деруни, але не хочеться довго стояти на кухні – тоді вам дуже потрібний рецепт ірландських бокстів. Ці картопляні оладки вас здивують і способом приготування, і смаком.
Такі боксти за рецептом "Це Смак" — обов’язкова страва на столі в день Святої Бригітти, покровительки Ірландії. Готується воно досить незвичайно – із суміші вареної та сирої картоплі. Ну що спробуємо?
Як приготувати картопляні оладки по-ірландськи
Інгредієнти на 4 порції:
- картопля – 500 г;
- яйце – 2 шт.;
- пшеничне борошно — 2 ст. л.;
- молоко – 50 мл;
- соняшникова олія – 30 мл;
- вершкове масло – 50 г;
- сода — 0,5 ч. л;
- сіль, чорний перець мелений — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Картоплю очистьте та розділіть на дві частини. Одну зваріть, потім розімніть у пюре. Другу частину картоплі натріть на тертці з великими отворами. Ретельно відіжміть.
- Обидва види картоплі (пюре та терту) змішайте, додайте яйця, борошно, соду, подрібнену цибулю, влийте молоко, посоліть, поперчіть до смаку. Перемішайте масу.
- У сковороду налийте трохи олії, додайте вершкового масла. Ложкою викладайте невеликі оладки та смажте з обох боків до золотистої скоринки.
Подавайте з|із| розтопленим вершковим маслом|мастилом|, смаженими грибами або овочевим салатом. Пригощайтеся самі та пригощайте близьких.