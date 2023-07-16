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Не треба терти тонну картоплі: картопляні оладки ірландською потіснять навіть улюблені деруни

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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В ірландські боксти неможливо не закохатися!
В ірландські боксти неможливо не закохатися!. Фото cesmak.info

Рецепт, який підкорить ваше серце

Якщо вам хочеться скуштувати не менш смачне, ніж наші українські деруни, але не хочеться довго стояти на кухні – тоді вам дуже потрібний рецепт ірландських бокстів. Ці картопляні оладки вас здивують і способом приготування, і смаком.

Такі боксти за рецептом "Це Смак" — обов’язкова страва на столі в день Святої Бригітти, покровительки Ірландії. Готується воно досить незвичайно – із суміші вареної та сирої картоплі. Ну що спробуємо?

Як приготувати картопляні оладки по-ірландськи

Інгредієнти на 4 порції:

  • картопля – 500 г;
  • яйце – 2 шт.;
  • пшеничне борошно — 2 ст. л.;
  • молоко – 50 мл;
  • соняшникова олія – 30 мл;
  • вершкове масло – 50 г;
  • сода — 0,5 ч. л;
  • сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю очистьте та розділіть на дві частини. Одну зваріть, потім розімніть у пюре. Другу частину картоплі натріть на тертці з великими отворами. Ретельно відіжміть.
  2. Обидва види картоплі (пюре та терту) змішайте, додайте яйця, борошно, соду, подрібнену цибулю, влийте молоко, посоліть, поперчіть до смаку. Перемішайте масу.
  3. У сковороду налийте трохи олії, додайте вершкового масла. Ложкою викладайте невеликі оладки та смажте з обох боків до золотистої скоринки.

Подавайте з|із| розтопленим вершковим маслом|мастилом|, смаженими грибами або овочевим салатом. Пригощайтеся самі та пригощайте близьких.

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