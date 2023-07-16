За цим рецептом пиріжки виходять найсмачнішими: просто збийте часник із кефіром
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Смак цих пиріжків вас приємно здивує
Пиріжки – це один із найпопулярніших та улюблених видів випічки. Готувати їх дуже легко, а начинку можна робити зовсім різну відповідно до смаку самого кулінара.
Завдяки рецепту "Попоїсти" ми приготуємо смачні, ніжні та ароматні пиріжки з часником. Їхній аромат зведе з розуму не тільки ваших близьких, а й сусідів. Ну, що спробуємо приготувати?
Як приготувати часникові пиріжки?
Інгредієнти:
- борошно пшеничне – 300 г;
- яйце куряче — 2 шт.;
- часник — 6 зуб.;
- кефір чи йогурт – 150 мл;
- сода харчова — 1 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.
- петрушка, кріп – на свій смак;
- олія соняшникова – для смаження.
Спосіб приготування:
- Перемішайте яйця та часник і за допомогою занурювального блендера перетворите їх на однорідну масу.
- Додайте в масу кефір або йогурт, соду, сіль та улюблену зелень і добре перемішайте. Додайте борошно і замісіть м’яке, пружне тісто.
- Присипте тісто борошном і розкотіть у коржик завтовшки приблизно 0,7 см. Виріжте з тіста круглі заготівлі.
- Обсмажте коржики на середньому вогні у великій кількості олії до золотистої скоринки.
Подавайте часникові пиріжки як окрему страву зі сметаною або використовуйте замість хліба з першими стравами. Смачного!