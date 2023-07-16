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За цим рецептом пиріжки виходять найсмачнішими: просто збийте часник із кефіром

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ситні, смачні та неймовірно ароматні часникові пиріжки
Ситні, смачні та неймовірно ароматні часникові пиріжки. Фото popoisty.com

Смак цих пиріжків вас приємно здивує

Пиріжки – це один із найпопулярніших та улюблених видів випічки. Готувати їх дуже легко, а начинку можна робити зовсім різну відповідно до смаку самого кулінара.

Завдяки рецепту "Попоїсти" ми приготуємо смачні, ніжні та ароматні пиріжки з часником. Їхній аромат зведе з розуму не тільки ваших близьких, а й сусідів. Ну, що спробуємо приготувати?

Як приготувати часникові пиріжки?

Інгредієнти:

  • борошно пшеничне – 300 г;
  • яйце куряче — 2 шт.;
  • часник — 6 зуб.;
  • кефір чи йогурт – 150 мл;
  • сода харчова — 1 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.
  • петрушка, кріп – на свій смак;
  • олія соняшникова – для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Перемішайте яйця та часник і за допомогою занурювального блендера перетворите їх на однорідну масу.
  2. Додайте в масу кефір або йогурт, соду, сіль та улюблену зелень і добре перемішайте. Додайте борошно і замісіть м’яке, пружне тісто.
  3. Присипте тісто борошном і розкотіть у коржик завтовшки приблизно 0,7 см. Виріжте з тіста круглі заготівлі.
  4. Обсмажте коржики на середньому вогні у великій кількості олії до золотистої скоринки.

Подавайте часникові пиріжки як окрему страву зі сметаною або використовуйте замість хліба з першими стравами. Смачного!

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