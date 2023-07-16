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Ідеальний сезонний рецепт: готуємо сирні палички з кабачків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі кабачкові палички можна їсти й гарячими, й холодними
Такі кабачкові палички можна їсти й гарячими, й холодними. Фото vazhnoznat.com

Любий багатьма рецепт

Кабачкові палички в духовці — один із сезонних рецептів, завдяки яким ми любимо і літо, і кабачки. Смачні та низькокалорійні, вони подобаються дорослим та дітям.

Рецепт таких кабачкових паличок від "Важно знать" можна змінювати відповідно до своїх смакових уподобань — за бажання пряності можна "міксувати" в будь-яких пропорціях. Подавати їх можна як основну страву, і як гарнір. Спробуйте знайти більш різнопланову страву!

Як приготувати кабачкові палички в духовці

Інгредієнти:

  • 2–3 кабачки або цукіні;
  • 2 курячі яйця;
  • 100 г пармезану чи іншого твердого сиру;
  • 1 ч. л. солі;
  • 1 ч. л. сушених прованських трав;
  • 0,5 ч. л. чорного перцю;
  • 0,5 ч. л. часникового порошку;
  • 1 склянка панірувальних сухарів.

Спосіб приготування:

  1. Збийте яйця. Наріжте кабачки на палички товщиною приблизно 1,5-2,5 см. Натріть на тертці пармезан.
  2. Змішайте в окремому посуді всі спеції з панірувальними сухарями та натертим сиром.
  3. Акуратно вмочіть кожну кабачкову паличку спочатку у збите яйце, потім в посудину зі спеціями, поки всі палички не будуть повністю покриті сумішшю спецій.
  4. Викладіть підготовлені палички на деко, застелене папером для випікання. Запікайте палички в розігрітій до 250 градусів духовці до появи рум’яної скоринки близько 15 хвилин.

Подавайте палички гарячими. Їх можна їсти як самостійну страву, так і як гарнір до м’ясних страв.

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