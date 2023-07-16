Ідеальний сезонний рецепт: готуємо сирні палички з кабачків
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Любий багатьма рецепт
Кабачкові палички в духовці — один із сезонних рецептів, завдяки яким ми любимо і літо, і кабачки. Смачні та низькокалорійні, вони подобаються дорослим та дітям.
Рецепт таких кабачкових паличок від "Важно знать" можна змінювати відповідно до своїх смакових уподобань — за бажання пряності можна "міксувати" в будь-яких пропорціях. Подавати їх можна як основну страву, і як гарнір. Спробуйте знайти більш різнопланову страву!
Як приготувати кабачкові палички в духовці
Інгредієнти:
- 2–3 кабачки або цукіні;
- 2 курячі яйця;
- 100 г пармезану чи іншого твердого сиру;
- 1 ч. л. солі;
- 1 ч. л. сушених прованських трав;
- 0,5 ч. л. чорного перцю;
- 0,5 ч. л. часникового порошку;
- 1 склянка панірувальних сухарів.
Спосіб приготування:
- Збийте яйця. Наріжте кабачки на палички товщиною приблизно 1,5-2,5 см. Натріть на тертці пармезан.
- Змішайте в окремому посуді всі спеції з панірувальними сухарями та натертим сиром.
- Акуратно вмочіть кожну кабачкову паличку спочатку у збите яйце, потім в посудину зі спеціями, поки всі палички не будуть повністю покриті сумішшю спецій.
- Викладіть підготовлені палички на деко, застелене папером для випікання. Запікайте палички в розігрітій до 250 градусів духовці до появи рум’яної скоринки близько 15 хвилин.
Подавайте палички гарячими. Їх можна їсти як самостійну страву, так і як гарнір до м’ясних страв.