Ідеальний сезонний рецепт: готуємо сирні палички з кабачків

Любий багатьма рецепт

Кабачкові палички в духовці — один із сезонних рецептів, завдяки яким ми любимо і літо, і кабачки. Смачні та низькокалорійні, вони подобаються дорослим та дітям.

Рецепт таких кабачкових паличок від "Важно знать" можна змінювати відповідно до своїх смакових уподобань — за бажання пряності можна "міксувати" в будь-яких пропорціях. Подавати їх можна як основну страву, і як гарнір. Спробуйте знайти більш різнопланову страву!

Як приготувати кабачкові палички в духовці

Інгредієнти:

2–3 кабачки або цукіні;

2 курячі яйця;

100 г пармезану чи іншого твердого сиру;

1 ч. л. солі;

1 ч. л. сушених прованських трав;

0,5 ч. л. чорного перцю;

0,5 ч. л. часникового порошку;

1 склянка панірувальних сухарів.

Спосіб приготування:

Збийте яйця. Наріжте кабачки на палички товщиною приблизно 1,5-2,5 см. Натріть на тертці пармезан. Змішайте в окремому посуді всі спеції з панірувальними сухарями та натертим сиром. Акуратно вмочіть кожну кабачкову паличку спочатку у збите яйце, потім в посудину зі спеціями, поки всі палички не будуть повністю покриті сумішшю спецій. Викладіть підготовлені палички на деко, застелене папером для випікання. Запікайте палички в розігрітій до 250 градусів духовці до появи рум’яної скоринки близько 15 хвилин.

Подавайте палички гарячими. Їх можна їсти як самостійну страву, так і як гарнір до м’ясних страв.