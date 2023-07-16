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Цей рецепт візьміть із собою на пікнік: як приготувати соковиту картоплю на грилі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Чудова ідея для пікніка!
Чудова ідея для пікніка!. Фото shuba.life

Ваші гості забудуть навіть про м’ясо

Запечена картопля в беконі — ідеальний гарнір для любителів ситних та ароматних страв. Це смачний варіант класичної запеченої картоплі, але з беконом і на грилі.

Такий смачний гарнір дуже легко та швидко подати на стіл! Картопля допоможе вам, якщо м’ясо буде готуватися довго, а перекусити чимось необхідно. Цю ситну страву можна їсти навіть самостійно. Але будьте обережні: не беріть для рецепта "Смачно новини" крохмалисту жовту картоплю, тоді ваш гарнір не перетвориться на пюре!

Як приготувати картоплю з беконом на грилі

Інгредієнти на 3 порції:

  • 12 картоплин;
  • 8 скибочок копченого бекону;
  • 2 середні цибулини;
  • чебрець, перець, сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Сирий картоплю наріжте кружальцями. Бекон та цибулю наріжте кубиками.
  2. Перемішайте все в мисці, посипте спеціями за бажанням та відставте на кілька годин.
  3. Потім викладіть картоплю з беконом та цибулею на алюмінієву фольгу зручні вам порції. Врахуйте: порції не повинні бути надто великими, бо страва довго запікається.
  4. Загорніть у фольгу і покладіть на ґрати. Через 20 хвилин страва готова.

Подавайте з улюбленою закускою із помідорів. Смачного.

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#Рецепт #Картопля #Готуємо вдома