Цей рецепт візьміть із собою на пікнік: як приготувати соковиту картоплю на грилі
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ваші гості забудуть навіть про м’ясо
Запечена картопля в беконі — ідеальний гарнір для любителів ситних та ароматних страв. Це смачний варіант класичної запеченої картоплі, але з беконом і на грилі.
Такий смачний гарнір дуже легко та швидко подати на стіл! Картопля допоможе вам, якщо м’ясо буде готуватися довго, а перекусити чимось необхідно. Цю ситну страву можна їсти навіть самостійно. Але будьте обережні: не беріть для рецепта "Смачно новини" крохмалисту жовту картоплю, тоді ваш гарнір не перетвориться на пюре!
Як приготувати картоплю з беконом на грилі
Інгредієнти на 3 порції:
- 12 картоплин;
- 8 скибочок копченого бекону;
- 2 середні цибулини;
- чебрець, перець, сіль до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Сирий картоплю наріжте кружальцями. Бекон та цибулю наріжте кубиками.
- Перемішайте все в мисці, посипте спеціями за бажанням та відставте на кілька годин.
- Потім викладіть картоплю з беконом та цибулею на алюмінієву фольгу зручні вам порції. Врахуйте: порції не повинні бути надто великими, бо страва довго запікається.
- Загорніть у фольгу і покладіть на ґрати. Через 20 хвилин страва готова.
Подавайте з улюбленою закускою із помідорів. Смачного.