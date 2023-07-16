Цей рецепт візьміть із собою на пікнік: як приготувати соковиту картоплю на грилі

Ваші гості забудуть навіть про м’ясо

Запечена картопля в беконі — ідеальний гарнір для любителів ситних та ароматних страв. Це смачний варіант класичної запеченої картоплі, але з беконом і на грилі.

Такий смачний гарнір дуже легко та швидко подати на стіл! Картопля допоможе вам, якщо м’ясо буде готуватися довго, а перекусити чимось необхідно. Цю ситну страву можна їсти навіть самостійно. Але будьте обережні: не беріть для рецепта "Смачно новини" крохмалисту жовту картоплю, тоді ваш гарнір не перетвориться на пюре!

Як приготувати картоплю з беконом на грилі

Інгредієнти на 3 порції:

12 картоплин;

8 скибочок копченого бекону;

2 середні цибулини;

чебрець, перець, сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

Сирий картоплю наріжте кружальцями. Бекон та цибулю наріжте кубиками. Перемішайте все в мисці, посипте спеціями за бажанням та відставте на кілька годин. Потім викладіть картоплю з беконом та цибулею на алюмінієву фольгу зручні вам порції. Врахуйте: порції не повинні бути надто великими, бо страва довго запікається. Загорніть у фольгу і покладіть на ґрати. Через 20 хвилин страва готова.

Подавайте з улюбленою закускою із помідорів. Смачного.