Рецепт попросить навіть свекруха: такі мариновані кабачки будуть готові за годину

Швидкий рецепт та приголомшливий результат!

Кабачок по праву можна назвати королем сезону. Яких страв не готують з цього овочу. Його смажать, запікають, роблять із кабачків неймовірні закусочні палички.

Сьогодні ми пропонуємо його замаринувати. Таку закуску можна приготувати лише за годину. Але кабачки вийдуть настільки смачними, що рецепт Trserial у вас питатиме навіть свекруха!

Як приготувати мариновані кабачки

Інгредієнти:

500 г довгого кабачка з тонкою шкірою;

3 зубчики часнику;

5-6 гілочок кропу;

1,5 ст. л. оцту (9%);

1 ст. л. рослинної олії;

2 ч. л. меду чи цукру;

2 щіпки меленого перцю;

2 щіпки солі;

оливкова олія.

Спосіб приготування:

За допомогою овочечистки нарізаємо кабачок на тонкі пластини. Відправляємо пластини кабачка в миску та посипаємо сіллю. Для маринаду в миску викладаємо мед, пропущений через прес часник, вливаємо оливкову олію, оцет і додаємо мелений перець. Все добре перемішуємо. Відправляємо маринад у кабачки. Додаємо дрібно нарізаний кріп. Все перемішуємо, миску накриваємо та відправляємо в холодильник на 1 годину. Перед подачею скибочки кабачка закручуємо в рулетики та розміщуємо на тарілці.

Такі мариновані кабачки чудово підійдуть як доповнення до м’ясних страв. Смачного!