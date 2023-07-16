У фритюрі смачніші навіть голубці: дивовижний рецепт із пекінською капустою

Від таких голубців навряд чи хтось відмовиться

У житті кожної людини має бути місце смачним голубцям ! А якщо ви хочете поекспериментувати, зробіть їх із пекінської капусти.

Такі голубці виходять смачніші, м’якіші та ніжніші класичних голубців. Їхній єдиний мінус – вони розвалюються на ходу. Тому "Це Смак" пропонує посмажити їх у паніровці. Спробуйте приготувати якраз такі рулетики – і вам захочеться це робити щодня. Але запасіться капустою!

Як приготувати голубці з пекінської капусти з фаршем у паніровці

Інгредієнти на 6 порцій:

капуста пекінська – 1 шт.;

курячий фарш – 500 г;

яйце – 4 шт.;

імбир – 1 ст. л.;

зелена цибуля – 15 г;

кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л.;

соєвий соус – 2 ст. л.;

перець чилі – 1 ч. л.;

панірувальні сухарі, соняшникова олія – на свій смак.

Спосіб приготування:

Відріжте тверду частину пекінської капусти. Закип’ятіть у каструлі воду і трохи підсоліть. По черзі опустіть у окріп кожен лист не більше ніж на півхвилини. Відкладіть остигати. Для начинки перемішайте куряче філе з одним яйцем і нарізаною зеленою цибулею, соєвим соусом та перцем чилі. Додайте натертий імбир та кукурудзяний крохмаль, перемішайте. На кожен розм’яклий лист викладіть по 1 ложці м’ясної начинки, загорніть у рулетик. Яйця, що залишилися, перемішайте. Зануріть у суміш рулетик, обваляйте в панірувальних сухарях і посмажте 4-5 хвилин на сковороді. Повторіть це з кожним рулетом. Готові голубці з пекінської капусти викладіть на паперову серветку, щоб увібрався зайвий жир.

Подавайте охолодженими з неперевершеною закускою з помідорів. Смачного!