У фритюрі смачніші навіть голубці: дивовижний рецепт із пекінською капустою
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Від таких голубців навряд чи хтось відмовиться
У житті кожної людини має бути місце смачним голубцям ! А якщо ви хочете поекспериментувати, зробіть їх із пекінської капусти.
Такі голубці виходять смачніші, м’якіші та ніжніші класичних голубців. Їхній єдиний мінус – вони розвалюються на ходу. Тому "Це Смак" пропонує посмажити їх у паніровці. Спробуйте приготувати якраз такі рулетики – і вам захочеться це робити щодня. Але запасіться капустою!
Як приготувати голубці з пекінської капусти з фаршем у паніровці
Інгредієнти на 6 порцій:
- капуста пекінська – 1 шт.;
- курячий фарш – 500 г;
- яйце – 4 шт.;
- імбир – 1 ст. л.;
- зелена цибуля – 15 г;
- кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л.;
- соєвий соус – 2 ст. л.;
- перець чилі – 1 ч. л.;
- панірувальні сухарі, соняшникова олія – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Відріжте тверду частину пекінської капусти.
- Закип’ятіть у каструлі воду і трохи підсоліть. По черзі опустіть у окріп кожен лист не більше ніж на півхвилини. Відкладіть остигати.
- Для начинки перемішайте куряче філе з одним яйцем і нарізаною зеленою цибулею, соєвим соусом та перцем чилі. Додайте натертий імбир та кукурудзяний крохмаль, перемішайте.
- На кожен розм’яклий лист викладіть по 1 ложці м’ясної начинки, загорніть у рулетик.
- Яйця, що залишилися, перемішайте. Зануріть у суміш рулетик, обваляйте в панірувальних сухарях і посмажте 4-5 хвилин на сковороді. Повторіть це з кожним рулетом.
- Готові голубці з пекінської капусти викладіть на паперову серветку, щоб увібрався зайвий жир.
Подавайте охолодженими з неперевершеною закускою з помідорів. Смачного!