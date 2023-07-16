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У фритюрі смачніші навіть голубці: дивовижний рецепт із пекінською капустою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Хрумкі зовні і ніжні всередині голубці в паніруванні
Хрумкі зовні і ніжні всередині голубці в паніруванні. Фото cesmak.info

Від таких голубців навряд чи хтось відмовиться

У житті кожної людини має бути місце смачним голубцям ! А якщо ви хочете поекспериментувати, зробіть їх із пекінської капусти.

Такі голубці виходять смачніші, м’якіші та ніжніші класичних голубців. Їхній єдиний мінус – вони розвалюються на ходу. Тому "Це Смак" пропонує посмажити їх у паніровці. Спробуйте приготувати якраз такі рулетики – і вам захочеться це робити щодня. Але запасіться капустою!

Як приготувати голубці з пекінської капусти з фаршем у паніровці

Інгредієнти на 6 порцій:

  • капуста пекінська – 1 шт.;
  • курячий фарш – 500 г;
  • яйце – 4 шт.;
  • імбир – 1 ст. л.;
  • зелена цибуля – 15 г;
  • кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л.;
  • соєвий соус – 2 ст. л.;
  • перець чилі – 1 ч. л.;
  • панірувальні сухарі, соняшникова олія – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Відріжте тверду частину пекінської капусти.
  2. Закип’ятіть у каструлі воду і трохи підсоліть. По черзі опустіть у окріп кожен лист не більше ніж на півхвилини. Відкладіть остигати.
  3. Для начинки перемішайте куряче філе з одним яйцем і нарізаною зеленою цибулею, соєвим соусом та перцем чилі. Додайте натертий імбир та кукурудзяний крохмаль, перемішайте.
  4. На кожен розм’яклий лист викладіть по 1 ложці м’ясної начинки, загорніть у рулетик.
  5. Яйця, що залишилися, перемішайте. Зануріть у суміш рулетик, обваляйте в панірувальних сухарях і посмажте 4-5 хвилин на сковороді. Повторіть це з кожним рулетом.
  6. Готові голубці з пекінської капусти викладіть на паперову серветку, щоб увібрався зайвий жир.

Подавайте охолодженими з неперевершеною закускою з помідорів. Смачного!

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#Рецепт #Голубці #Пекінська капуста #Готуємо вдома