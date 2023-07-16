Від такого салату коханий точно не відмовиться: рецепт, від якого він втратить голову
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Під час посиденьок із друзями не обійтися без м’ясного салату!
Вітамінні салати — це та закуска, яку можна частіше побачити на столах і неважливо, це святкове застілля або звичайний обід у родинному колі. Легкими овочевими стравами навряд чи можна порадувати коханого чоловіка. Тому єдиний вихід із ситуації – приготувати м’ясний салат.
Хрумкий і поживний, вітамінний і ситний — все це про морквяний салат з копченою куркою, морквою по-корейськи та сухариками за рецептом ProstoWay. Коханий точно не зможе відмовитися від келиха холодного пива разом із цією пікантною стравою. Чому б не порадувати чоловіка, та й самої не похрумтіти?
Як приготувати салат "До пива"
Інгредієнти:
- морква по-корейськи — 150 г;
- консервована кукурудза — 1 банка;
- копчена курка — 200 г;
- сухарики – 1 упаковка;
- майонез;
- сіль, перець – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Викладіть моркву і кукурудзу. Копчену курку наріжте кубиками.
- Змішайте разом і заправте майонезом. Посоліть і поперчіть до смаку. За бажанням можна додати салат свіжий огірок.
- Посипте салат сухариками та подавайте на стіл.
Якщо ви не бажаєте використовувати в стравах магазинний майонез, можна приготувати його вдома. Їжте та готуйте з користю та вітамінами!