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Від такого салату коханий точно не відмовиться: рецепт, від якого він втратить голову

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ситний та вітамінний салат під келих пива
Ситний та вітамінний салат під келих пива. Фото prostoway

Під час посиденьок із друзями не обійтися без м’ясного салату!

Вітамінні салати — це та закуска, яку можна частіше побачити на столах і неважливо, це святкове застілля або звичайний обід у родинному колі. Легкими овочевими стравами навряд чи можна порадувати коханого чоловіка. Тому єдиний вихід із ситуації – приготувати м’ясний салат.

Хрумкий і поживний, вітамінний і ситний — все це про морквяний салат з копченою куркою, морквою по-корейськи та сухариками за рецептом ProstoWay. Коханий точно не зможе відмовитися від келиха холодного пива разом із цією пікантною стравою. Чому б не порадувати чоловіка, та й самої не похрумтіти?

Як приготувати салат "До пива"

Інгредієнти:

  • морква по-корейськи — 150 г;
  • консервована кукурудза — 1 банка;
  • копчена курка — 200 г;
  • сухарики – 1 упаковка;
  • майонез;
  • сіль, перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Викладіть моркву і кукурудзу. Копчену курку наріжте кубиками.
  2. Змішайте разом і заправте майонезом. Посоліть і поперчіть до смаку. За бажанням можна додати салат свіжий огірок.
  3. Посипте салат сухариками та подавайте на стіл.

Якщо ви не бажаєте використовувати в стравах магазинний майонез, можна приготувати його вдома. Їжте та готуйте з користю та вітамінами!

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