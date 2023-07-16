Рецепт варення з буряка: просто відваріть, очистьте та додайте шоколаду
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Ділимося незвичайним рецептом оригінального варення
Варенням із овочів уже нікого не здивуєш. Кабачкове варення, джем з гарбуза — всі види і не перелічиш. Але варення з буряка відрізняється від усіх цих десертів своїм смаком, текстурою та кольором.
Чому? Тому що "Це Смак" пропонує приготувати його за досить незвичайним рецептом – додати горіхи та плитку шоколаду. Саме ці інгредієнти та просте приготування сподобаються вам та вашим близьким. Ну що, поекспериментуємо?
Як приготувати бурякове варення
Інгредієнти на 3 порції:
- буряк – 1 кг;
- вода – 50 мл;
- чорний шоколад – 100 г;
- волоські горіхи – 80 г;
- м’ята – 30 г.
Спосіб приготування:
- Запечіть буряки або відваріть до готовності. Очистьте від шкірки та натріть на великій тертці.
- Додайте до буряків цукор та воду. Поставте на середній вогонь та доведіть до кипіння. Коли маса закипить, проваріть помішуючи 15 хвилин.
- Подрібніть горіхи, наріжте м’яту. Додайте їх до бурякової маси. Варіть до загусання.
- Додати подрібнений шоколад і проварити, помішуючи ще пару хвилин. Шоколад повинен повністю розтанути та з’єднатися з масою.
- Закрутіть готове бурякове варення у стерильні банки.
До речі, банки можна простерилізувати трьома різними способами. Є шанс вибрати найкращий!