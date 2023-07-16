Рецепт варення з буряка: просто відваріть, очистьте та додайте шоколаду

Ділимося незвичайним рецептом оригінального варення

Варенням із овочів уже нікого не здивуєш. Кабачкове варення, джем з гарбуза — всі види і не перелічиш. Але варення з буряка відрізняється від усіх цих десертів своїм смаком, текстурою та кольором.

Чому? Тому що "Це Смак" пропонує приготувати його за досить незвичайним рецептом – додати горіхи та плитку шоколаду. Саме ці інгредієнти та просте приготування сподобаються вам та вашим близьким. Ну що, поекспериментуємо?

Як приготувати бурякове варення

Інгредієнти на 3 порції:

буряк – 1 кг;

вода – 50 мл;

чорний шоколад – 100 г;

волоські горіхи – 80 г;

м’ята – 30 г.

Спосіб приготування:

Запечіть буряки або відваріть до готовності. Очистьте від шкірки та натріть на великій тертці. Додайте до буряків цукор та воду. Поставте на середній вогонь та доведіть до кипіння. Коли маса закипить, проваріть помішуючи 15 хвилин. Подрібніть горіхи, наріжте м’яту. Додайте їх до бурякової маси. Варіть до загусання. Додати подрібнений шоколад і проварити, помішуючи ще пару хвилин. Шоколад повинен повністю розтанути та з’єднатися з масою. Закрутіть готове бурякове варення у стерильні банки.

До речі, банки можна простерилізувати трьома різними способами. Є шанс вибрати найкращий!