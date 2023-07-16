Фантастична томатна заготовка: диво-рецепт, який з’їдається в перший місяць

Чудовий варіант томатної консервації

Ми розповідали, як закрити на зиму смачні кабачки по-корейськи. Тепер ділимось простим рецептом пікантної томатної заготовки.

Помідори виходять в міру гостренькими, красивими, ароматними та дуже смачними. Рецептом поділились на Ukr.Media.

Інгредієнти:

1 цибуля;

50 мл рослинної олії;

1 кг помідорів "сливка";

1 болгарський перець;

1/2 гострого перцю (за смаком);

1 велика або 2 маленькі моркви;

по 1 невеликому пучку кінзи та петрушки;

6 зубчиків часнику;

2 ст. л. цукру;

1 ст. л. солі;

1/2 ч. л. чорного меленого перцю;

1 ч. л. хмелі-сунелі;

30 мл оцту 9%.

Спосіб приготування:

На олії обсмажте цибулю до золотистості. У помідорів відріже плодоніжку, а сам помідор розріжте на половинки. Болгарський та гострий перець наріжте довільно. Моркву натріть на тертці для корейської моркви або, якщо такої немає, тонко нашаткуйте ножем. Для цієї заготовки добре підходять петрушка та кінза, а от кріп краще не додавати. У великій змішайте всі овочі, в т. ч. обсмажену цибулю, зелень і часник, пропущений через прес. Додайте спеції, сіль, цукор та оцет, перемішайте. Залишіть на 2 години за кімнатної температури, щоб овочі виділили сік. Перемішуйте кожні пів години. Потім розподіліть по чистих банках овочі та сік. Прикрийте кришками, поставте в каструлю з рушником, залийте холодною водою по плічка. З моменту закипання стерилізуйте 15 хвилин, акуратно витягніть банки. Щільно закрутіть кришки, переверніть та укутайте банки рушником до остигання. Банки можна відправити у льох на зберігання.

Заготівля з помідорами по-корейськи виходить неймовірно ароматною, дуже соковитою та смачною. Також ми розповідали, як загустити варення для випічки.