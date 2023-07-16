Фантастична томатна заготовка: диво-рецепт, який з’їдається в перший місяць
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Чудовий варіант томатної консервації
Ми розповідали, як закрити на зиму смачні кабачки по-корейськи. Тепер ділимось простим рецептом пікантної томатної заготовки.
Помідори виходять в міру гостренькими, красивими, ароматними та дуже смачними. Рецептом поділились на Ukr.Media.
Інгредієнти:
- 1 цибуля;
- 50 мл рослинної олії;
- 1 кг помідорів "сливка";
- 1 болгарський перець;
- 1/2 гострого перцю (за смаком);
- 1 велика або 2 маленькі моркви;
- по 1 невеликому пучку кінзи та петрушки;
- 6 зубчиків часнику;
- 2 ст. л. цукру;
- 1 ст. л. солі;
- 1/2 ч. л. чорного меленого перцю;
- 1 ч. л. хмелі-сунелі;
- 30 мл оцту 9%.
Спосіб приготування:
- На олії обсмажте цибулю до золотистості. У помідорів відріже плодоніжку, а сам помідор розріжте на половинки.
- Болгарський та гострий перець наріжте довільно. Моркву натріть на тертці для корейської моркви або, якщо такої немає, тонко нашаткуйте ножем. Для цієї заготовки добре підходять петрушка та кінза, а от кріп краще не додавати.
- У великій змішайте всі овочі, в т. ч. обсмажену цибулю, зелень і часник, пропущений через прес. Додайте спеції, сіль, цукор та оцет, перемішайте.
- Залишіть на 2 години за кімнатної температури, щоб овочі виділили сік. Перемішуйте кожні пів години. Потім розподіліть по чистих банках овочі та сік.
- Прикрийте кришками, поставте в каструлю з рушником, залийте холодною водою по плічка. З моменту закипання стерилізуйте 15 хвилин, акуратно витягніть банки.
- Щільно закрутіть кришки, переверніть та укутайте банки рушником до остигання. Банки можна відправити у льох на зберігання.
Заготівля з помідорами по-корейськи виходить неймовірно ароматною, дуже соковитою та смачною. Також ми розповідали, як загустити варення для випічки.