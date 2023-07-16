Тістечка за лічені хвилини смачніші, ніж у кав’ярні: рецепт фантастичної малинової смакоти

Гарний варіант до чаю чи кави

Ми розповідали, як приготувати смородиновий чизкейк без випікання. Тепер ділимось рецептом смачний малинових тістечок баваруа.

Це один з найкращих літніх десертів без випікання, ідеальний для спекотних днів. Поєднання хрусткого печива та пишного ягідного мусу добре смакує після щільного прийому їжі. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

Малина — 300 г

Цукор — 200 г

Яєчний білок — 2 шт.

Печиво бісквітне — 200 г

Масло вершкове — 100 г

Спосіб приготування:

Приготуйте основу: печиво подрібніть до стану дрібної крихти, додайте до нього розм’якшене вершкове масло. Ретельно перемішайте. Викладіть масу на дно форми, застеленої харчовою плівкою. Поставте її в холодильник, поки готуєте малиновий мус. Для мусу промийте малину і видаліть плодоніжки. Покладіть ягоди в блендер (50 г відкладіть для прикраси), додайте білки, цукор і збивайте 8-10 хвилин до пишної маси. Перекладіть мус на основу і накрийте харчовою плівкою. Помістіть десерт в морозильну камеру на 6 годин. Перед подачею до столу прикрасьте малиною.

Цей десерт дуже простий та освіжаючий. Також ми розповідали, як приготувати смачне абрикосове варення без цукру.