Тістечка за лічені хвилини смачніші, ніж у кав’ярні: рецепт фантастичної малинової смакоти
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Гарний варіант до чаю чи кави
Ми розповідали, як приготувати смородиновий чизкейк без випікання. Тепер ділимось рецептом смачний малинових тістечок баваруа.
Це один з найкращих літніх десертів без випікання, ідеальний для спекотних днів. Поєднання хрусткого печива та пишного ягідного мусу добре смакує після щільного прийому їжі. Рецептом поділились на порталі SHUBA.
Інгредієнти:
- Малина — 300 г
- Цукор — 200 г
- Яєчний білок — 2 шт.
- Печиво бісквітне — 200 г
- Масло вершкове — 100 г
Спосіб приготування:
- Приготуйте основу: печиво подрібніть до стану дрібної крихти, додайте до нього розм’якшене вершкове масло. Ретельно перемішайте.
- Викладіть масу на дно форми, застеленої харчовою плівкою. Поставте її в холодильник, поки готуєте малиновий мус.
- Для мусу промийте малину і видаліть плодоніжки. Покладіть ягоди в блендер (50 г відкладіть для прикраси), додайте білки, цукор і збивайте 8-10 хвилин до пишної маси.
- Перекладіть мус на основу і накрийте харчовою плівкою. Помістіть десерт в морозильну камеру на 6 годин. Перед подачею до столу прикрасьте малиною.
Цей десерт дуже простий та освіжаючий. Також ми розповідали, як приготувати смачне абрикосове варення без цукру.