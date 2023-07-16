Простий сметанник на смак як чизкейк: цікавий рецепт десерту
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Ідеальний варіант до кави чи чаю
Ми розповідали, як приготувати смачний ягідний десерт без випічки. Тепер ділимось рецептом дуже ніжного сметанника.
Поєднання смаків на виході дає дуже цікавий і ніжний смак, який припаде до смаку всім ласунам. Рецептом поділились на порталі "Фокус". На його приготування піде відносно небагато часу, і такий сметанник вийде навіть у новачків.
Інгредієнти:
- пісочне печиво — 250 г;
- вершкове масло — 100 г.
Для начинки:
- сметана — 500 г;
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 80-100 г;
- ванільний цукор — 1 упаковка;
- крохмаль або борошно — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Печиво подрібнити до дрібної крихти й додати розтоплене вершкове масло. Відправити цю суміш у форму, рівномірно розподілити й за допомогою склянки сформувати бортики приблизно п'ять сантиметрів заввишки.
- Форма має бути зі знімним кільцем, діаметром 18-20 см. Відправити в холодильник.
- Змішати всі інгредієнти начинки до однорідності. Залити сметанну начинку на основу та відправити в попередньо розігріту до 170 градусів духовку на 35-40 хвилин.
- Дати охолонути й за можливості відправити в холодильник ще на 3-4 години. Перед подачею десерт можна посипати цукровою пудрою або полити шоколадним топінгом, прикрасити фруктами чи ягодами.
Він виходить дуже ніжним та смачним. Також ми розповідали, як приготувати неймовірне бурштинове варення з китайки.