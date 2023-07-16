Простий сметанник на смак як чизкейк: цікавий рецепт десерту

Ідеальний варіант до кави чи чаю

Ми розповідали, як приготувати смачний ягідний десерт без випічки. Тепер ділимось рецептом дуже ніжного сметанника.

Поєднання смаків на виході дає дуже цікавий і ніжний смак, який припаде до смаку всім ласунам. Рецептом поділились на порталі "Фокус". На його приготування піде відносно небагато часу, і такий сметанник вийде навіть у новачків.

Інгредієнти:

пісочне печиво — 250 г;

вершкове масло — 100 г.

Для начинки:

сметана — 500 г;

яйця — 3 шт.;

цукор — 80-100 г;

ванільний цукор — 1 упаковка;

крохмаль або борошно — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Печиво подрібнити до дрібної крихти й додати розтоплене вершкове масло. Відправити цю суміш у форму, рівномірно розподілити й за допомогою склянки сформувати бортики приблизно п'ять сантиметрів заввишки. Форма має бути зі знімним кільцем, діаметром 18-20 см. Відправити в холодильник. Змішати всі інгредієнти начинки до однорідності. Залити сметанну начинку на основу та відправити в попередньо розігріту до 170 градусів духовку на 35-40 хвилин. Дати охолонути й за можливості відправити в холодильник ще на 3-4 години. Перед подачею десерт можна посипати цукровою пудрою або полити шоколадним топінгом, прикрасити фруктами чи ягодами.

Він виходить дуже ніжним та смачним. Також ми розповідали, як приготувати неймовірне бурштинове варення з китайки.