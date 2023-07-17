Замість шкідливих чіпсів: готуємо закуску з простих продуктів
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Чудова страва для корисного перекусу
Снеки — ідеальний додаток до перегляду фільму для великої компанії. Серед великої кількості магазинних снеків важко знайти хрустики без підсилювачів смаку та барвників, тому ми візьмемо все у свої руки та приготуємо їх самі.
Сирні крекери за "Бабусиними рецептами" готуються дуже просто, а виходять хрусткими, смачними та розсипчастими. Якщо ж присипати їх кунжутом, то вийде просто приголомшлива закуска.
Як приготувати сирні крекери
Інгредієнти:
- куряче яйце – 1 шт.;
- вода – 100 мл;
- соняшникова олія – 50 мл;
- сир – 150 г;
- сіль, спеції – 1 ч.л;
- борошно — 250 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- кунжут – 2 ст. (за бажанням).
Спосіб приготування:
- У миску вбиваємо куряче яйце, додаємо воду, олію, сіль, спеції та кунжут. Все перемішуємо вінчиком.
- Сир натираємо на дрібній тертці, додаємо в рідку масу та перемішуємо.
- Змішуємо муку|борошно| з розпушувачем і просіюємо в рідку масу, замішуємо тісто. Накриваємо рушником та залишаємо на 10 хвилин.
- Розкочуємо тісто в пласт 1-2 мм. Нарізаємо його шматочками.
- Розігріваємо духовку до 190 градусів. Деко застилаємо пергаментним папером.
- Перекладаємо заготівлю на лист і ставимо в духовку. Запікаємо протягом 13-15 хвилин.
Готові сирні снеки подаємо з улюбленим соусом. Смачного!