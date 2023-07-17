Замість шкідливих чіпсів: готуємо закуску з простих продуктів

Чудова страва для корисного перекусу

Снеки — ідеальний додаток до перегляду фільму для великої компанії. Серед великої кількості магазинних снеків важко знайти хрустики без підсилювачів смаку та барвників, тому ми візьмемо все у свої руки та приготуємо їх самі.

Сирні крекери за "Бабусиними рецептами" готуються дуже просто, а виходять хрусткими, смачними та розсипчастими. Якщо ж присипати їх кунжутом, то вийде просто приголомшлива закуска.

Як приготувати сирні крекери

Інгредієнти:

куряче яйце – 1 шт.;

вода – 100 мл;

соняшникова олія – 50 мл;

сир – 150 г;

сіль, спеції – 1 ч.л;

борошно — 250 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

кунжут – 2 ст. (за бажанням).

Спосіб приготування:

У миску вбиваємо куряче яйце, додаємо воду, олію, сіль, спеції та кунжут. Все перемішуємо вінчиком. Сир натираємо на дрібній тертці, додаємо в рідку масу та перемішуємо. Змішуємо муку|борошно| з розпушувачем і просіюємо в рідку масу, замішуємо тісто. Накриваємо рушником та залишаємо на 10 хвилин. Розкочуємо тісто в пласт 1-2 мм. Нарізаємо його шматочками. Розігріваємо духовку до 190 градусів. Деко застилаємо пергаментним папером. Перекладаємо заготівлю на лист і ставимо в духовку. Запікаємо протягом 13-15 хвилин.

Готові сирні снеки подаємо з улюбленим соусом. Смачного!