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Відмінний спосіб нагодувати сім’ю 2 кабачками: копійчаний рецепт кабачкової запіканки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Чому б не урізноманітнити меню кабачковою запіканкою?
Чому б не урізноманітнити меню кабачковою запіканкою?. Фото shuba.life

Ідеальна страва для літнього меню

Кабачки можна не тільки смажити різними способами, тушкувати чи маринувати, але й смачно готувати у духовці у вигляді запіканки. Така страва виходить неймовірно легкою, дієтичною та одночасно ситною.

Саме таку запіканку за рецептом Shuba ми сьогодні й приготуємо. У страву можна додавати й інші овочі — цибуля, гриби, болгарський перець, помідори та інші улюблені інгредієнти. У цьому випадку вам необхідно буде збільшити кількість сметани для заливки та сиру, щоб усі овочі були добре покриті. Спробуємо?

Як приготувати кабачкову запіканку

Інгредієнти на 6 порцій:

  • кабачки — 2 шт.;
  • твердий сир — 80 г;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • сметана — 70 г;
  • сіль, чорний перець, зелень — на смак.

Спосіб приготування:

  1. Промийте кабачки, відріжте хвостики. Наріжте кружальцями завтовшки до 1 см.
  2. Посоліть і поперчіть кабачки, викладіть у форму, застелену пергаментним папером.
  3. Твердий сир натріть на тертці, залишивши дві столові ложки для посипання.
  4. У мисці змішайте сметану, дрібно нарізаний часник та сир. Перемішайте до однорідності.
  5. Викладіть суміш на шинки, поставте форму в розігріту на 180 градусів духовку на 25 хвилин.
  6. За 5 хвилин до приготування присипте запіканку твердим тертим сиром і поверніть у духовку, щоб утворилася скоринка.

Подавайте запіканку зі смачним м’ясом за єврейським рецептом. Смачного!

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