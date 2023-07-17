Відмінний спосіб нагодувати сім’ю 2 кабачками: копійчаний рецепт кабачкової запіканки

Ідеальна страва для літнього меню

Кабачки можна не тільки смажити різними способами, тушкувати чи маринувати, але й смачно готувати у духовці у вигляді запіканки. Така страва виходить неймовірно легкою, дієтичною та одночасно ситною.

Саме таку запіканку за рецептом Shuba ми сьогодні й приготуємо. У страву можна додавати й інші овочі — цибуля, гриби, болгарський перець, помідори та інші улюблені інгредієнти. У цьому випадку вам необхідно буде збільшити кількість сметани для заливки та сиру, щоб усі овочі були добре покриті. Спробуємо?

Як приготувати кабачкову запіканку

Інгредієнти на 6 порцій:

кабачки — 2 шт.;

твердий сир — 80 г;

часник, зубчики — 2 шт.;

сметана — 70 г;

сіль, чорний перець, зелень — на смак.

Спосіб приготування:

Промийте кабачки, відріжте хвостики. Наріжте кружальцями завтовшки до 1 см. Посоліть і поперчіть кабачки, викладіть у форму, застелену пергаментним папером. Твердий сир натріть на тертці, залишивши дві столові ложки для посипання. У мисці змішайте сметану, дрібно нарізаний часник та сир. Перемішайте до однорідності. Викладіть суміш на шинки, поставте форму в розігріту на 180 градусів духовку на 25 хвилин. За 5 хвилин до приготування присипте запіканку твердим тертим сиром і поверніть у духовку, щоб утворилася скоринка.

Подавайте запіканку зі смачним м’ясом за єврейським рецептом. Смачного!