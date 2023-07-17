Відмінний спосіб нагодувати сім’ю 2 кабачками: копійчаний рецепт кабачкової запіканки
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Ідеальна страва для літнього меню
Кабачки можна не тільки смажити різними способами, тушкувати чи маринувати, але й смачно готувати у духовці у вигляді запіканки. Така страва виходить неймовірно легкою, дієтичною та одночасно ситною.
Саме таку запіканку за рецептом Shuba ми сьогодні й приготуємо. У страву можна додавати й інші овочі — цибуля, гриби, болгарський перець, помідори та інші улюблені інгредієнти. У цьому випадку вам необхідно буде збільшити кількість сметани для заливки та сиру, щоб усі овочі були добре покриті. Спробуємо?
Як приготувати кабачкову запіканку
Інгредієнти на 6 порцій:
- кабачки — 2 шт.;
- твердий сир — 80 г;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- сметана — 70 г;
- сіль, чорний перець, зелень — на смак.
Спосіб приготування:
- Промийте кабачки, відріжте хвостики. Наріжте кружальцями завтовшки до 1 см.
- Посоліть і поперчіть кабачки, викладіть у форму, застелену пергаментним папером.
- Твердий сир натріть на тертці, залишивши дві столові ложки для посипання.
- У мисці змішайте сметану, дрібно нарізаний часник та сир. Перемішайте до однорідності.
- Викладіть суміш на шинки, поставте форму в розігріту на 180 градусів духовку на 25 хвилин.
- За 5 хвилин до приготування присипте запіканку твердим тертим сиром і поверніть у духовку, щоб утворилася скоринка.
Подавайте запіканку зі смачним м’ясом за єврейським рецептом. Смачного!