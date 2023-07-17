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Ви могли про це не знати: для найсмачнішого омлету потрібно всього два інгредієнти

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Страва виходить дуже пишною та ніжною
Страва виходить дуже пишною та ніжною. Фото Сегодня

Рецепт без краплі олії

Ми ділились рецептом смачних лінивих ватрушок з сиром. Та всі знають, що ідеальний сніданок — це пишний, високий омлет.

Разом з Ukr.Media розповідаємо, як приготувати його всього з двох інгредієнтів. Причому готується він абсолютно без жодної краплі олії чи масла. Головне у страві — пропорція компонентів.

Інгредієнти:

  • яйце;
  • молоко;
  • сіль.

Спосіб приготування:

  1. Візьміть стільки яєць, скільки зазвичай готуєте на себе або сім'ю. Збийте в однорідну яєчну масу виделкою.
  2. Відміряйте за допомогою склянки, скільки вийшло яєчної маси. Рівно стільки ж налийте молока.
  3. Все перемішайте до однорідності виделкою (не міксером!) з дрібкою солі. Якщо користуватися блендером або міксером, то пишного омлету не вийде.
  4. Перелийте в посуд з товстими стінками. Поставте в каструлю з водою приблизно до середини посуду. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь, щоб вода булькала, але не розбризкувалася навколо. Готуйте омлет під кришкою 20 хвилин.
  5. Готовий гарячий омлет акуратно дістаньте з каструлі. Переверніть на таріль.
  6. Можна, перед перевертанням, пройтися силіконовою лопаткою по краях, щоб допомогти омлету легше вийти з форми.

Виходить дуже смачний пишний омлет, який вдається завжди. Також ми розповідали, як приготувати смачний теплий салат з кабачка.

Теги:
#Рецепт #Омлет #Сніданок