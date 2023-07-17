Простий соус перетворить звичайні макарони на ресторанну страву
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Чудовий варіант для легкої вечері
Ми розповідали, як приготувати універсальну підливу, яка зробить дуже смачним будь-який гарнір. Наступний же соус ідеально підходить до макаронів.
Це шпинатне доповнення перетворить борошняні вироби на ресторанну страву. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 350 г шпинату
- 350 мл молока
- 25 г вершкового масла
- 1 плавлений сирок
- 1 зубчик часнику
- 1 столова ложка борошна
- 0,5 чайної ложки солі
- чверть чайної ложки мускатного горіха
- чверть чайної ложки чорного меленого перцю
Спосіб приготування:
- Для приготування цієї страви найкраще підходить молодий шпинат — у нього маленькі та дуже ніжні листочки. Заморожений не потрібно варити, адже він і так бланшований. Просто розморозьте, відіжміть рідину та додавайте відразу в соус.
- Свіжий шпинат викласти в каструлю з киплячою підсоленою водою, накрити кришкою і готувати 3 хв. на середньому вогні. Перекласти в миску, дати охолонути, віджати від рідини. Дрібно нарізати.
- У сковороді на середньому вогні розтопити масло, всипати борошно, смажити, постійно помішуючи, до кремового кольору. Готувати близько 2 хв.
- Постійно помішуючи, дуже тоненькою цівкою влити гаряче молоко, готувати 2 хв. на мінімальному вогні, соус має загуснути. Посолити, поперчити, додати мускатний горіх, вичавлений часник и дрібно нарізаний сир. Тримати до розтоплення сиру.
Викласти шпинат у густий соус і ретельно перемішати. Потримати на вогні 2 хв. і зняти. Викладаємо кремовий шпинат на макарони, можна одразу перемішати. Також ми розповідали, як приготувати домашній кетчуп.