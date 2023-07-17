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Простий соус перетворить звичайні макарони на ресторанну страву

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Цей соус зробить смачними навіть звичайнісінькі макарони
Цей соус зробить смачними навіть звичайнісінькі макарони. Фото 1000.menu

Чудовий варіант для легкої вечері

Ми розповідали, як приготувати універсальну підливу, яка зробить дуже смачним будь-який гарнір. Наступний же соус ідеально підходить до макаронів.

Це шпинатне доповнення перетворить борошняні вироби на ресторанну страву. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

  • 350 г шпинату
  • 350 мл молока
  • 25 г вершкового масла
  • 1 плавлений сирок
  • 1 зубчик часнику
  • 1 столова ложка борошна
  • 0,5 чайної ложки солі
  • чверть чайної ложки мускатного горіха
  • чверть чайної ложки чорного меленого перцю

Спосіб приготування:

  1. Для приготування цієї страви найкраще підходить молодий шпинат — у нього маленькі та дуже ніжні листочки. Заморожений не потрібно варити, адже він і так бланшований. Просто розморозьте, відіжміть рідину та додавайте відразу в соус.
  2. Свіжий шпинат викласти в каструлю з киплячою підсоленою водою, накрити кришкою і готувати 3 хв. на середньому вогні. Перекласти в миску, дати охолонути, віджати від рідини. Дрібно нарізати.
  3. У сковороді на середньому вогні розтопити масло, всипати борошно, смажити, постійно помішуючи, до кремового кольору. Готувати близько 2 хв.
  4. Постійно помішуючи, дуже тоненькою цівкою влити гаряче молоко, готувати 2 хв. на мінімальному вогні, соус має загуснути. Посолити, поперчити, додати мускатний горіх, вичавлений часник и дрібно нарізаний сир. Тримати до розтоплення сиру.

Викласти шпинат у густий соус і ретельно перемішати. Потримати на вогні 2 хв. і зняти. Викладаємо кремовий шпинат на макарони, можна одразу перемішати. Також ми розповідали, як приготувати домашній кетчуп.

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#Рецепт #Шпинат #Соус #Паста