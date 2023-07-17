Найсмачніша страва із сезонних овочів: будете готувати, поки є кабачки

Якщо не маєте вока — можна взяти звичайну сковорідку

Влітку майже всі страви включають в себе свіжі сезонні овочі. Якщо ви вже куштували смачну кабачкову запіканку, зверніть увагу на цей рецепт тушкованих овочів.

Це смачне і просте рагу з азійськими нотками. Рецептом поділились на порталі "Фокус". Найпростіше його готувати у воці — це спеціальна китайська пательня з круглим дном, але якщо у вас немає вока, можна взяти і звичайну сковорідку.

Інгредієнти:

1 цибулина;

2 великих кабачки;

1 морква;

2 солодких перці;

зелена цибуля;

гострий перець чилі;

50 г соєвого соусу;

20 г устричного соусу;

1 столова ложка кунжутної олії;

4 столові ложки кунжуту, імбир.

Спосіб приготування:

Візьміть свіжий корінь імбиру, відріжте шматочок розміром з волоський горіх, почистіть і наріжте дрібними кубиками. Тепер очистить цибулину і розріжте її спочатку на 4 великі часточки, а потім також розріжте їх навпіл, отримавши 8 часточок. Потім переходимо до морквини. Акуратно очистить її овочечисткою та видаліть кінчики. Наріжте смужками. Помийте та наріжте соломкою кабачки. Краще видаліть серцевину, щоб рагу було не надто водянистим. Перці очистить від насіння і наріжте соломкою. Зелену цибулю наріжте дрібніше. Гострий перець наріжте кільцями. Але якщо не любите гостре, цей етап можна пропустити. Тепер, коли всі інгредієнти готові, можна переходити до приготування овочів у воці. Сковорідку поставте на плиту на сильний вогонь і налийте всередину рослинну олію. Потім додайте столову ложку кунжутної олії. Коли олія нагріється, додайте нарізаний кубиками імбир і обсмажуйте його кілька хвилин. Потім видаліть із вока. Покладіть ріпчасту цибулю, потім моркву і перець. Обсмажте їх разом. Потім додайте кабачки, а потім зелену цибулю, нарізану кільцями. Заправте овочі соєвим соусом і додайте гострий перець, якщо використовуєте. Тепер, коли всі овочі у воці, обсмажте їх протягом 2 хвилин на сильному вогні. І додайте устричний соус. Готуйте овочі по-східному ще 5-6 хвилин, активно перемішуючи.

Страва подається одразу, гарячою. Це чудовий гарнір, наприклад, до соковитих котлет.