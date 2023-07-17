Найсмачніша страва із сезонних овочів: будете готувати, поки є кабачки
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Якщо не маєте вока — можна взяти звичайну сковорідку
Влітку майже всі страви включають в себе свіжі сезонні овочі. Якщо ви вже куштували смачну кабачкову запіканку, зверніть увагу на цей рецепт тушкованих овочів.
Це смачне і просте рагу з азійськими нотками. Рецептом поділились на порталі "Фокус". Найпростіше його готувати у воці — це спеціальна китайська пательня з круглим дном, але якщо у вас немає вока, можна взяти і звичайну сковорідку.
Інгредієнти:
- 1 цибулина;
- 2 великих кабачки;
- 1 морква;
- 2 солодких перці;
- зелена цибуля;
- гострий перець чилі;
- 50 г соєвого соусу;
- 20 г устричного соусу;
- 1 столова ложка кунжутної олії;
- 4 столові ложки кунжуту, імбир.
Спосіб приготування:
- Візьміть свіжий корінь імбиру, відріжте шматочок розміром з волоський горіх, почистіть і наріжте дрібними кубиками. Тепер очистить цибулину і розріжте її спочатку на 4 великі часточки, а потім також розріжте їх навпіл, отримавши 8 часточок.
- Потім переходимо до морквини. Акуратно очистить її овочечисткою та видаліть кінчики. Наріжте смужками.
- Помийте та наріжте соломкою кабачки. Краще видаліть серцевину, щоб рагу було не надто водянистим.
- Перці очистить від насіння і наріжте соломкою. Зелену цибулю наріжте дрібніше. Гострий перець наріжте кільцями. Але якщо не любите гостре, цей етап можна пропустити.
- Тепер, коли всі інгредієнти готові, можна переходити до приготування овочів у воці. Сковорідку поставте на плиту на сильний вогонь і налийте всередину рослинну олію. Потім додайте столову ложку кунжутної олії.
- Коли олія нагріється, додайте нарізаний кубиками імбир і обсмажуйте його кілька хвилин. Потім видаліть із вока.
- Покладіть ріпчасту цибулю, потім моркву і перець. Обсмажте їх разом. Потім додайте кабачки, а потім зелену цибулю, нарізану кільцями. Заправте овочі соєвим соусом і додайте гострий перець, якщо використовуєте.
- Тепер, коли всі овочі у воці, обсмажте їх протягом 2 хвилин на сильному вогні. І додайте устричний соус. Готуйте овочі по-східному ще 5-6 хвилин, активно перемішуючи.
Страва подається одразу, гарячою. Це чудовий гарнір, наприклад, до соковитих котлет.