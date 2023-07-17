Готуєте раз — і маєте сніданок на тиждень: здорові та смачні ліниві вареники за лічені хвилини
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Ідеальна страва, якщо потрібно швидко перекусити
Пишні та смачні вареники — неймовірно ситна страва. Але вона вимагає багато часу на приготування. У таких випадках на поміч приходить рецепт лінивих вареників.
Всім любителям вареників, які дуже люблять цю українську страву, але не дуже люблять возитися з їх ліпленням, знайомий варіант сирних вареників – лінивих. Ліниві вареники зі сметаною – відмінне частування для дорослих і для дітей, які іноді не люблять їсти дуже корисний сир. Лише кілька хвилин потрібно на те, щоб замісити тісто, нарізати його на невеликі шматочки, які й стануть хвилин через п’ять після відварювання смачними варениками. Їх також можна заморожувати й швидко відварювати за потреби. Рецептом поділились на порталі "Сенсація".
Інгредієнти:
- Сир — 250 грамів
- Курячі яйця — 1 штука
- Борошно — 3 склянки
- Масло топлене — 1 столова ложка
- Цукор — 2 чайні ложки
- Сіль — чайна ложка
Спосіб приготування:
- Змішати топлене масло, сире яйце, цукровий пісок і сіль. Додати протертий сир, масу добре розім’яти. Посипати невеликою кількістю пшеничного борошна.
- Робочу поверхню також присипати борошном, скачати ковбаски. Борошна додати стільки, щоб руки не клеїлися до тіста.
- Готову ковбаску нарізати навскоси, покласти в киплячу воду. Дочекатися, коли ліниві вареники з сиру спливуть. Дістати шумівкою.
Подають ліниві вареники зі сметаною чи медом. Також дуже смачно буде полити їх домашнім смородиновим джемом.