Готуєте раз — і маєте сніданок на тиждень: здорові та смачні ліниві вареники за лічені хвилини

Ідеальна страва, якщо потрібно швидко перекусити

Пишні та смачні вареники — неймовірно ситна страва. Але вона вимагає багато часу на приготування. У таких випадках на поміч приходить рецепт лінивих вареників.

Всім любителям вареників, які дуже люблять цю українську страву, але не дуже люблять возитися з їх ліпленням, знайомий варіант сирних вареників – лінивих. Ліниві вареники зі сметаною – відмінне частування для дорослих і для дітей, які іноді не люблять їсти дуже корисний сир. Лише кілька хвилин потрібно на те, щоб замісити тісто, нарізати його на невеликі шматочки, які й стануть хвилин через п’ять після відварювання смачними варениками. Їх також можна заморожувати й швидко відварювати за потреби. Рецептом поділились на порталі "Сенсація".

Інгредієнти:

Сир — 250 грамів

Курячі яйця — 1 штука

Борошно — 3 склянки

Масло топлене — 1 столова ложка

Цукор — 2 чайні ложки

Сіль — чайна ложка

Спосіб приготування:

Змішати топлене масло, сире яйце, цукровий пісок і сіль. Додати протертий сир, масу добре розім’яти. Посипати невеликою кількістю пшеничного борошна. Робочу поверхню також присипати борошном, скачати ковбаски. Борошна додати стільки, щоб руки не клеїлися до тіста. Готову ковбаску нарізати навскоси, покласти в киплячу воду. Дочекатися, коли ліниві вареники з сиру спливуть. Дістати шумівкою.

Подають ліниві вареники зі сметаною чи медом. Також дуже смачно буде полити їх домашнім смородиновим джемом.