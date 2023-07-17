Ідеальний перекус за лічені хвилини: готуємо бюджетну шаурму вдома
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Готується дуже просто та за кілька хвилин
Ми розповідали, як приготувати смачне овочеве рагу. Та часто трапляється так, що перекусити потрібно смачно і швидко.
Якщо вдома є лаваш і куряче філе, то саме час приготувати домашню шаурму. Це ідеальний варіант для перекусу – виходить поживно та смачно. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- 2 лаваші
- 5 шматочків сиру, можна тостовий
- 1 куряче філе (варене)
- корейська морква
- перець болгарський
- огірок
- капуста
Для соусу:
- 4 ст. л. сметани
- 1/2 ч. л. сушеного часнику
- 1/2 ч. л. паприки
- 1/2 ч. л італійських трав
- 1/3 ч. л. солі
- 5 в’ялених помідорів
Спосіб приготування:
- Відваріть й прохолодіть куряче філе. Приготуйте соус.
- Змішайте всі інгредієнти для соусу за допомогою блендера. Наріжте філе, овочі, сир.
- Розгорніть лаваш, викладіть овочі та полийте соусом, після цього викладіть філе. Зверху знову полийте соусом і покладіть шматочки сиру.
- Гарно загорніть лаваш й підсмажте з обох сторін. Можна це зробити й на сковорідці.
Шаурма виходить дуже смачна. А за умови, що ви маєте попередньо відварене м’ясо, готується вона справді за лічені хвилини. Також ми розповідали, як приготувати смачний соус, що ідеально пасує макаронам.