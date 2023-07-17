Ідеальний перекус за лічені хвилини: готуємо бюджетну шаурму вдома

Готується дуже просто та за кілька хвилин

Ми розповідали, як приготувати смачне овочеве рагу. Та часто трапляється так, що перекусити потрібно смачно і швидко.

Якщо вдома є лаваш і куряче філе, то саме час приготувати домашню шаурму. Це ідеальний варіант для перекусу – виходить поживно та смачно. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

2 лаваші

5 шматочків сиру, можна тостовий

1 куряче філе (варене)

корейська морква

перець болгарський

огірок

капуста

Для соусу:

4 ст. л. сметани

1/2 ч. л. сушеного часнику

1/2 ч. л. паприки

1/2 ч. л італійських трав

1/3 ч. л. солі

5 в’ялених помідорів

Спосіб приготування:

Відваріть й прохолодіть куряче філе. Приготуйте соус. Змішайте всі інгредієнти для соусу за допомогою блендера. Наріжте філе, овочі, сир. Розгорніть лаваш, викладіть овочі та полийте соусом, після цього викладіть філе. Зверху знову полийте соусом і покладіть шматочки сиру. Гарно загорніть лаваш й підсмажте з обох сторін. Можна це зробити й на сковорідці.

Шаурма виходить дуже смачна. А за умови, що ви маєте попередньо відварене м’ясо, готується вона справді за лічені хвилини. Також ми розповідали, як приготувати смачний соус, що ідеально пасує макаронам.