З’їдять до останньої крихти: рецепт унікальної закуски з двома начинками

Дві начинки — щоб кожен обрав собі до смаку

Смачні та тонкі млинці з апетитною начинкою люблять всі. Так, на їх приготування треба трохи витратити часу, проте це буде дуже смачно.

Ділимось рецептами двох начинок для солоних закусочних млинців. Їх можна готувати окремо або разом. У другому випадку кожен зможе обрати ту, яка більше подобається. Рецептом поділились на ProstoWay.

Начинка з картоплею:

картопля — 5 шт.;

цибуля — 1 шт.;

сіль та чорний мелений перець – до смаку;

олія.

Спосіб приготування:

Картоплю зварити та зробити з неї пюре. За бажанням можна додати наповнювач, наприклад, смажені гриби, шинку, зелень, натертий твердий сир. Цибулю дрібно наріжте та обсмажте на олії. Вимішайте з картоплею. Посоліть та поперчіть до смаку.

Тепер начинку загорніть в млинці. Така закуска виходить дуже ситною.

Начинка з крабовими паличками:

крабові палички — 300-400 г;

цибуля — 1 шт.;

яйця — 3 шт.;

олія;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

Цибулю дрібно наріжте кубиком. Обсмажте її на олії.

Додайте порізані крабові палички. Можна кружальцями або кубиком.

Смажте крабові палички з цибулею приблизно 4-5 хвилин. Яйця відварити і нарізати кубиками. Все змішати, посолити й перемішати.

Начинка готова. Також ми розповідали, як приготувати ніжний омлет всього з двох інгредієнтів.