Овочі з’їдять разом з пакетом: рецепт унікального літнього салату за 15 хвилин
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Ця страва точно здивує всіх
Влітку завжди намагаємося насолодитися свіжими овочами та фруктами. Але навіть звичайні свіжі салати можуть легко набриднути.
На такий випадок є рецепт смачних огірків і помідорів по-корейськи. Про нього розповіли на порталі "Главред".
Інгредієнти:
- Огірки — 8 шт
- Помідори — 5 шт
- Кабачки — 2 шт (невеликого розміру)
- Часник — 2 зубчики
- Кріп
- Цукор — 1 чайна ложка
- Сіль — 1 чайна ложка
- Оцет — 2 столові ложки
- Перець мелений
- Перець чилі
Спосіб приготування:
- Всі овочі добре помити та просушити. Кабачки бажано вибирати молоді та не сильно великі. Їх слід почистити і порізати невеликими брусочками.
- Огірки порізати на четвертинки. Те саме зробити і з помідорами.
- У зіп-пакет перекласти огірки, кабачки, помідори. Подрібнити кріп і часник. Додати до овочів. Влити оцет, додати перець, сіль, цукор.
- Закрити пакет та все добре струсити. Відправити в холодильник на 15 хвилин.
За 15 хвилин овочі встигнуть просочитися смаками своїх сусідів по пакету. Але, якщо хочете досягти більш насиченого смаку огірків і помідорів, їх можна залишити на кілька годин. Також ми розповідали, як приготувати смачний та пишний омлет всього з двох інгредієнтів.