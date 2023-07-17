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Овочі з’їдять разом з пакетом: рецепт унікального літнього салату за 15 хвилин

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Секрет у тому, щоб скласти всі продукти в пакет
Секрет у тому, щоб скласти всі продукти в пакет. Фото Порадниця

Ця страва точно здивує всіх

Влітку завжди намагаємося насолодитися свіжими овочами та фруктами. Але навіть звичайні свіжі салати можуть легко набриднути.

На такий випадок є рецепт смачних огірків і помідорів по-корейськи. Про нього розповіли на порталі "Главред".

Інгредієнти:

  • Огірки — 8 шт
  • Помідори — 5 шт
  • Кабачки — 2 шт (невеликого розміру)
  • Часник — 2 зубчики
  • Кріп
  • Цукор — 1 чайна ложка
  • Сіль — 1 чайна ложка
  • Оцет — 2 столові ложки
  • Перець мелений
  • Перець чилі

Спосіб приготування:

  1. Всі овочі добре помити та просушити. Кабачки бажано вибирати молоді та не сильно великі. Їх слід почистити і порізати невеликими брусочками.
  2. Огірки порізати на четвертинки. Те саме зробити і з помідорами.
  3. У зіп-пакет перекласти огірки, кабачки, помідори. Подрібнити кріп і часник. Додати до овочів. Влити оцет, додати перець, сіль, цукор.
  4. Закрити пакет та все добре струсити. Відправити в холодильник на 15 хвилин.

За 15 хвилин овочі встигнуть просочитися смаками своїх сусідів по пакету. Але, якщо хочете досягти більш насиченого смаку огірків і помідорів, їх можна залишити на кілька годин. Також ми розповідали, як приготувати смачний та пишний омлет всього з двох інгредієнтів.

Теги:
#Рецепт #Помідори #Овочі #Салат #Огірки