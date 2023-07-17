Овочі з’їдять разом з пакетом: рецепт унікального літнього салату за 15 хвилин

Ця страва точно здивує всіх

Влітку завжди намагаємося насолодитися свіжими овочами та фруктами. Але навіть звичайні свіжі салати можуть легко набриднути.

На такий випадок є рецепт смачних огірків і помідорів по-корейськи. Про нього розповіли на порталі "Главред".

Інгредієнти:

Огірки — 8 шт

Помідори — 5 шт

Кабачки — 2 шт (невеликого розміру)

Часник — 2 зубчики

Кріп

Цукор — 1 чайна ложка

Сіль — 1 чайна ложка

Оцет — 2 столові ложки

Перець мелений

Перець чилі

Спосіб приготування:

Всі овочі добре помити та просушити. Кабачки бажано вибирати молоді та не сильно великі. Їх слід почистити і порізати невеликими брусочками. Огірки порізати на четвертинки. Те саме зробити і з помідорами. У зіп-пакет перекласти огірки, кабачки, помідори. Подрібнити кріп і часник. Додати до овочів. Влити оцет, додати перець, сіль, цукор. Закрити пакет та все добре струсити. Відправити в холодильник на 15 хвилин.

За 15 хвилин овочі встигнуть просочитися смаками своїх сусідів по пакету. Але, якщо хочете досягти більш насиченого смаку огірків і помідорів, їх можна залишити на кілька годин. Також ми розповідали, як приготувати смачний та пишний омлет всього з двох інгредієнтів.