Для ранкового пробудження: готуємо найсмачніші сирні кекси

Готувати їх неймовірно легко та просто

Якщо ви хочете порадувати своїх рідних смачним сніданком, то вам дуже потрібний цей рецепт! Ми сьогодні пропонуємо приготувати неймовірно ніжні та ароматні сирні кекси.

Ці смачні кекси готуються дуже швидко – просто змішайте у мисці всі підготовлені інгредієнти та вилийте тісто у форму. За бажанням ви можете додати в тісто свіжі ягоди, сухофрукти та горіхи. Shuba радить додати волоські горіхи, родзинки або будь-які сезонні ягоди.

Як приготувати сирні кекси

Інгредієнти на 6 порцій:

сир кисломолочний — 200 г;

сметана — 2 ст. л.;

яйце куряче, велике — 2 шт.;

масло вершкове 82% — 2 ст. л.;

борошно — 1 ст.;

цукор — 1 ст.;

сода харчова — 1/2 ч. л.;

цукор ванільний — 10 г;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Розтопіть вершкове масло зручним для вас способом. Змішайте в мисці сир, яйця, сметану, розтоплену олію. Просійте в миску борошно, додайте звичайний і ванільний цукор, соду і дрібку солі. Все ретельно перемішайте. Вилийте тісто в змащені маслом форми для кексів і випікайте в розігрітій на 180 градусів духовці протягом близько 30 хвилин.

Подавайте сирні кекси з улюбленою ранковою кавою та насолоджуйтесь. Смачного!