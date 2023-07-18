Ідеальний літній сніданок: рецепт персикового тирамісу всього за 20 хвилин (відео)

Швидко та смачно – це про цей десерт

Любите ласувати домашніми солодощами і, але при цьому не хочете витрачати багато часу на їхнє приготування? Ідеальний літній варіант для вас – тирамісу з персиком.

Десерт за рецептом футблогера anny.cooking в Instagram виходить дуже ніжним, повітряним та в міру солодким. До того ж ви приготуєте його лише за 20 хвилин. Такою смакотою із задоволенням ласуватимуть і дорослі, і діти.

Як приготувати тирамісу — персиковий десерт

Інгредієнти:

24 шт. (1 упаковка) печива савоярді;

500 г персиків + 2 ст. л. цукрової пудри;

350 мл вершків 33% жирності;

500 г маскарпоні;

80-100 г цукрової пудри;

+ 4 персики та м’ята для прикраси торта.

Рецепт розрахований на форму 20 х 30 см.

Спосіб приготування:

Персики та цукрову пудру збийте блендером, перетріть через сито від шкірки. Якщо десерт не плануєте давати дітям – додайте 30-40 мл амарето до персикового пюре. Дуже холодні жирні вершки збийте міксером з цукровою пудрою до м’яких піків, додайте маскарпоне і збийте протягом 1-2 хвилин до пишності. Савоярді змочіть у пюре, викладіть у форму, зверху розподіліть 1/2 крему і знову савоярді, знову крем, накрийте плівкою і поставте в холодильник на 4-5 годин. Прикрасьте десерт персиками та м’ятою.

Його потрібно швидко з’їсти, тому якщо вас всього дві людини, то приготуйте за рецептом на пів порції. Не забудьте про улюблений напій !