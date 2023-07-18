Рус

Ідеальний літній сніданок: рецепт персикового тирамісу всього за 20 хвилин (відео)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Такий персиковий тіраміс треба їсти швидко
Такий персиковий тіраміс треба їсти швидко. Фото РБК-Украина

Швидко та смачно – це про цей десерт

Любите ласувати домашніми солодощами і, але при цьому не хочете витрачати багато часу на їхнє приготування? Ідеальний літній варіант для вас – тирамісу з персиком.

Десерт за рецептом футблогера anny.cooking в Instagram виходить дуже ніжним, повітряним та в міру солодким. До того ж ви приготуєте його лише за 20 хвилин. Такою смакотою із задоволенням ласуватимуть і дорослі, і діти.

Як приготувати тирамісу — персиковий десерт

Інгредієнти:

  • 24 шт. (1 упаковка) печива савоярді;
  • 500 г персиків + 2 ст. л. цукрової пудри;
  • 350 мл вершків 33% жирності;
  • 500 г маскарпоні;
  • 80-100 г цукрової пудри;
  • + 4 персики та м’ята для прикраси торта.

Рецепт розрахований на форму 20 х 30 см.

Спосіб приготування:

  1. Персики та цукрову пудру збийте блендером, перетріть через сито від шкірки. Якщо десерт не плануєте давати дітям – додайте 30-40 мл амарето до персикового пюре.
  2. Дуже холодні жирні вершки збийте міксером з цукровою пудрою до м’яких піків, додайте маскарпоне і збийте протягом 1-2 хвилин до пишності.
  3. Савоярді змочіть у пюре, викладіть у форму, зверху розподіліть 1/2 крему і знову савоярді, знову крем, накрийте плівкою і поставте в холодильник на 4-5 годин.
  4. Прикрасьте десерт персиками та м’ятою.

Його потрібно швидко з’їсти, тому якщо вас всього дві людини, то приготуйте за рецептом на пів порції. Не забудьте про улюблений напій !

Теги:
#Рецепт #Десерт #Тірамісу #Персики #Готуємо вдома