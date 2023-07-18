Навіть не треба включати духовку: рецепт м’ясного пирога, який сім’я з’їсть до останньої крихти
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З цим рецептом впорається навіть кулінар-початківець.
М’ясний пиріг – це завжди безпрограшний варіант. Він може стати в пригоді як на сніданок, обід чи вечерю, так і як перекус, та й люблять цю страву все без винятку,
Рецепт від "1 хвилина" допоможе вам завжди. Це відмінний варіант для тих, хто не має часу або духовки – приготувати його дуже легко на сковороді. Чи готові ви на таку смакоту витратити лише лічені хвилини свого часу?
Як приготувати м’ясний пиріг.
Інгредієнти
Для начинки:
- м’ясний фарш 450 г;
- цибуля ріпчаста 1 шт.;
- олія рослинна рафінована — 3-4 ст. л.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- солодка паприка – 1 ч. л.;
- спеції до м’яса – 1 год.
Для тіста:
- яйця – 3 шт.;
- кефір – 200 мл;
- сіль — 1/3 ч. л.;
- борошно — 150 г;
- розпушувач – 1 пакет.
Для посипання:
- 100 г твердого сиру або моцарели, зелень кропу.
Рецепт розрахований на випікання у сковороді діаметром 24 см.
Спосіб приготування:
- Розріжте цибулю на середні кубики, покладіть у сковороду з попередньо розігрітою олією і пасеруйте її.
- Зверху покладіть розморожений фарш і добре змішайте. Додайте паприку та спеції до м’яса і знову перемішайте.
- Смажте, доки не випарується повністю волога. За потреби посоліть.
- Для приготування тіста в глибокому посуді збийте яйця, додайте кефір, сіль і просіяне борошно з розпушувачем. Тісто має стати гладким та досить рідкісним.
- У сковороду з м’ясом вилийте тісто, рівномірно розподіляючи його поверхнею. Закрийте кришкою сковороду і випікайте на найменшому вогні 20 хвилин.
- Через 20 хвилин перевірте пиріг на готовність. Якщо він готовий, накрийте його пергаментом і плоскою тарілкою та обережно переверніть м’ясом вгору. Заберіть тарілку, знову помістіть у сковороду та пропікайте ще на середньому вогні 3-5 хвилин під закритою кришкою.
- Коли пиріг буде готовий, посипте натертим сиром зверху і нарізаним кропом, дайте йому постояти під кришкою ще пару хвилин, щоб сир розплавився.
Смачний пиріг готовий. Приготуйте улюблений напій і насолоджуйтесь смакотою!