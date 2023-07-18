Навіть не треба включати духовку: рецепт м’ясного пирога, який сім’я з’їсть до останньої крихти

З цим рецептом впорається навіть кулінар-початківець.

М’ясний пиріг – це завжди безпрограшний варіант. Він може стати в пригоді як на сніданок, обід чи вечерю, так і як перекус, та й люблять цю страву все без винятку,

Рецепт від "1 хвилина" допоможе вам завжди. Це відмінний варіант для тих, хто не має часу або духовки – приготувати його дуже легко на сковороді. Чи готові ви на таку смакоту витратити лише лічені хвилини свого часу?

Як приготувати м’ясний пиріг.

Інгредієнти

Для начинки:

м’ясний фарш 450 г;

цибуля ріпчаста 1 шт.;

олія рослинна рафінована — 3-4 ст. л.;

сіль — 1/2 ч. л.;

солодка паприка – 1 ч. л.;

спеції до м’яса – 1 год.

Для тіста:

яйця – 3 шт.;

кефір – 200 мл;

сіль — 1/3 ч. л.;

борошно — 150 г;

розпушувач – 1 пакет.

Для посипання:

100 г твердого сиру або моцарели, зелень кропу.

Рецепт розрахований на випікання у сковороді діаметром 24 см.

Спосіб приготування:

Розріжте цибулю на середні кубики, покладіть у сковороду з попередньо розігрітою олією і пасеруйте її. Зверху покладіть розморожений фарш і добре змішайте. Додайте паприку та спеції до м’яса і знову перемішайте. Смажте, доки не випарується повністю волога. За потреби посоліть. Для приготування тіста в глибокому посуді збийте яйця, додайте кефір, сіль і просіяне борошно з розпушувачем. Тісто має стати гладким та досить рідкісним. У сковороду з м’ясом вилийте тісто, рівномірно розподіляючи його поверхнею. Закрийте кришкою сковороду і випікайте на найменшому вогні 20 хвилин. Через 20 хвилин перевірте пиріг на готовність. Якщо він готовий, накрийте його пергаментом і плоскою тарілкою та обережно переверніть м’ясом вгору. Заберіть тарілку, знову помістіть у сковороду та пропікайте ще на середньому вогні 3-5 хвилин під закритою кришкою. Коли пиріг буде готовий, посипте натертим сиром зверху і нарізаним кропом, дайте йому постояти під кришкою ще пару хвилин, щоб сир розплавився.

Смачний пиріг готовий. Приготуйте улюблений напій і насолоджуйтесь смакотою!