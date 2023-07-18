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Навіть не треба включати духовку: рецепт м’ясного пирога, який сім’я з’їсть до останньої крихти

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Приголомшливий м’ясний пиріг доречний завжди
Приголомшливий м’ясний пиріг доречний завжди. Фото odnaminyta.com

З цим рецептом впорається навіть кулінар-початківець.

М’ясний пиріг – це завжди безпрограшний варіант. Він може стати в пригоді як на сніданок, обід чи вечерю, так і як перекус, та й люблять цю страву все без винятку,

Рецепт від "1 хвилина" допоможе вам завжди. Це відмінний варіант для тих, хто не має часу або духовки – приготувати його дуже легко на сковороді. Чи готові ви на таку смакоту витратити лише лічені хвилини свого часу?

Як приготувати м’ясний пиріг.

Інгредієнти

Для начинки:

  • м’ясний фарш 450 г;
  • цибуля ріпчаста 1 шт.;
  • олія рослинна рафінована — 3-4 ст. л.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • солодка паприка – 1 ч. л.;
  • спеції до м’яса – 1 год.

Для тіста:

  • яйця – 3 шт.;
  • кефір – 200 мл;
  • сіль — 1/3 ч. л.;
  • борошно — 150 г;
  • розпушувач – 1 пакет.

Для посипання:

  • 100 г твердого сиру або моцарели, зелень кропу.

Рецепт розрахований на випікання у сковороді діаметром 24 см.

Спосіб приготування:

  1. Розріжте цибулю на середні кубики, покладіть у сковороду з попередньо розігрітою олією і пасеруйте її.
  2. Зверху покладіть розморожений фарш і добре змішайте. Додайте паприку та спеції до м’яса і знову перемішайте.
  3. Смажте, доки не випарується повністю волога. За потреби посоліть.
  4. Для приготування тіста в глибокому посуді збийте яйця, додайте кефір, сіль і просіяне борошно з розпушувачем. Тісто має стати гладким та досить рідкісним.
  5. У сковороду з м’ясом вилийте тісто, рівномірно розподіляючи його поверхнею. Закрийте кришкою сковороду і випікайте на найменшому вогні 20 хвилин.
  6. Через 20 хвилин перевірте пиріг на готовність. Якщо він готовий, накрийте його пергаментом і плоскою тарілкою та обережно переверніть м’ясом вгору. Заберіть тарілку, знову помістіть у сковороду та пропікайте ще на середньому вогні 3-5 хвилин під закритою кришкою.
  7. Коли пиріг буде готовий, посипте натертим сиром зверху і нарізаним кропом, дайте йому постояти під кришкою ще пару хвилин, щоб сир розплавився.

Смачний пиріг готовий. Приготуйте улюблений напій і насолоджуйтесь смакотою!

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