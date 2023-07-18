Краще рецепту ви не знайдете: така картопляна запіканка розлетиться гарячою прямо з духовки
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Запіканка виручить, якщо набридла класична смажена картопля
Найкращі рецепти на обід або вечерю — ті, які не вимагають тривалої підготовки, ні багатогодинного приготування. Тому чудовий варіант швидкої, але ситної страви – запіканка.
"Мета" ділиться ідеальним рецептом, як можна приготувати звичну картоплю. На таку картопляну запіканку у вас піде не більше півгодини, а результат вийде дуже ніжним та вершковим. До речі, рецепт страви дуже універсальний і ви можете з легкістю його видозмінювати.
Як приготувати запіканку з картоплі
Інгредієнти:
- картопля — 1 кг;
- масло вершкове — 100 г;
- часник — 2 зубчики;
- молоко — 750 мл;
- вершки 30% — 250 мл;
- мускатний горіх — 1 щіпка;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Очистьте картоплю і наріжте скибочками завтовшки близько 5 мм.
- Увімкніть духовку до 180°C.
- У великій каструлі чи сотейнику закип’ятіть молоко з мускатним горіхом і пропущеним через прес зубчиками часнику. Додайте сіль та перець.
- Як тільки маса закипить, покладіть картопля в неї та варіть близько 10 хвилин на середньому вогні. Постійно помішуйте, щоб вона не прилипла на дно.
- Викладіть все у велику форму для запікання.
- Залийте картоплю вершками та притрусіть стружкою холодного вершкового масла.
- Надішліть запікатися в духовку на 1 годину. Дайте охолонути протягом 5 хвилин перед подачею на стіл.
Подавайте запіканку з улюбленим соусом та насолоджуйтесь. Смачного!