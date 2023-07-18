Краще рецепту ви не знайдете: така картопляна запіканка розлетиться гарячою прямо з духовки

Запіканка виручить, якщо набридла класична смажена картопля

Найкращі рецепти на обід або вечерю — ті, які не вимагають тривалої підготовки, ні багатогодинного приготування. Тому чудовий варіант швидкої, але ситної страви – запіканка.

"Мета" ділиться ідеальним рецептом, як можна приготувати звичну картоплю. На таку картопляну запіканку у вас піде не більше півгодини, а результат вийде дуже ніжним та вершковим. До речі, рецепт страви дуже універсальний і ви можете з легкістю його видозмінювати.

Як приготувати запіканку з картоплі

Інгредієнти:

картопля — 1 кг;

масло вершкове — 100 г;

часник — 2 зубчики;

молоко — 750 мл;

вершки 30% — 250 мл;

мускатний горіх — 1 щіпка;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Очистьте картоплю і наріжте скибочками завтовшки близько 5 мм. Увімкніть духовку до 180°C. У великій каструлі чи сотейнику закип’ятіть молоко з мускатним горіхом і пропущеним через прес зубчиками часнику. Додайте сіль та перець. Як тільки маса закипить, покладіть картопля в неї та варіть близько 10 хвилин на середньому вогні. Постійно помішуйте, щоб вона не прилипла на дно. Викладіть все у велику форму для запікання. Залийте картоплю вершками та притрусіть стружкою холодного вершкового масла. Надішліть запікатися в духовку на 1 годину. Дайте охолонути протягом 5 хвилин перед подачею на стіл.

Подавайте запіканку з улюбленим соусом та насолоджуйтесь. Смачного!