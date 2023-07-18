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Краще рецепту ви не знайдете: така картопляна запіканка розлетиться гарячою прямо з духовки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Запіканка — спосіб приготувати картоплю по-новому
Запіканка — спосіб приготувати картоплю по-новому. Фото babusyni-retsepty

Запіканка виручить, якщо набридла класична смажена картопля

Найкращі рецепти на обід або вечерю — ті, які не вимагають тривалої підготовки, ні багатогодинного приготування. Тому чудовий варіант швидкої, але ситної страви – запіканка.

"Мета" ділиться ідеальним рецептом, як можна приготувати звичну картоплю. На таку картопляну запіканку у вас піде не більше півгодини, а результат вийде дуже ніжним та вершковим. До речі, рецепт страви дуже універсальний і ви можете з легкістю його видозмінювати.

Як приготувати запіканку з картоплі

Інгредієнти:

  • картопля — 1 кг;
  • масло вершкове — 100 г;
  • часник — 2 зубчики;
  • молоко — 750 мл;
  • вершки 30% — 250 мл;
  • мускатний горіх — 1 щіпка;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Очистьте картоплю і наріжте скибочками завтовшки близько 5 мм.
  2. Увімкніть духовку до 180°C.
  3. У великій каструлі чи сотейнику закип’ятіть молоко з мускатним горіхом і пропущеним через прес зубчиками часнику. Додайте сіль та перець.
  4. Як тільки маса закипить, покладіть картопля в неї та варіть близько 10 хвилин на середньому вогні. Постійно помішуйте, щоб вона не прилипла на дно.
  5. Викладіть все у велику форму для запікання.
  6. Залийте картоплю вершками та притрусіть стружкою холодного вершкового масла.
  7. Надішліть запікатися в духовку на 1 годину. Дайте охолонути протягом 5 хвилин перед подачею на стіл.

Подавайте запіканку з улюбленим соусом та насолоджуйтесь. Смачного!

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