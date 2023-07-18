Ідеальна страва для спекотного літа: готуємо незрівнянний холодний борщ

Просто залийте овочі бульйоном

Якщо в спекотний день хочеться чогось холодного та освіжаючого, пропонуємо приготувати холодний традиційний борщ. Він готується зі свіжих сезонних овочів і збирається перед вживанням.

Такий літній холодний борщ за рецептом Рixelinform – чудовий варіант економити час на приготуванні літньої страви. Зголоднівши до вечері, можна просто дістати овочеву заготівлю з холодильника і залити охолодженим бульйоном. Саме така страва асоціюється зі спекотним літом та смаком свіжих сезонних овочів, зірваних на городі або куплених на ринку.

Як приготувати літній холодний борщ

Інгредієнти:

500 г цибулі;

500 г моркви;

500 г помідорів;

1 кг буряків;

500 г болгарського перцю;

2 ст. л. солі;

3 ст. л. цукру;

1 шт. часнику;

50 мл оцту (9%).

Спосіб приготування:

Всі овочі потрібно помити та очистити від шкірки. Цибулю необхідно нарізати дрібними шматочками, моркву з буряком натерти на тертці, нарізати перець. Очищені від шкірки помідори та часник необхідно перетворити на пюре. Цибулю необхідно обсмажити на сковороді до золотистої скоринки, до неї додати морква. Сюди ж потрібно додати пюровані помідори, часник і тертий буряк. Овочі потрібно тушкувати 5-7 хвилин. Додати сіль, цукор, оцет, спеції та тушкувати на повільному вогні ще 20-25 хвилин. Готову та остиглу овочеву суміш потрібно перекласти в банки, закрити щільними кришками та зберігати в холодильнику. При необхідності овочі покласти в каструлю і залити кип’яченою водою чи бульйоном.

За бажання страву можна доповнити шинкою, ковбасками, зеленню і подавати з незвичайними потопцями. Смачного!