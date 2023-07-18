Ідеальна страва для спекотного літа: готуємо незрівнянний холодний борщ
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Просто залийте овочі бульйоном
Якщо в спекотний день хочеться чогось холодного та освіжаючого, пропонуємо приготувати холодний традиційний борщ. Він готується зі свіжих сезонних овочів і збирається перед вживанням.
Такий літній холодний борщ за рецептом Рixelinform – чудовий варіант економити час на приготуванні літньої страви. Зголоднівши до вечері, можна просто дістати овочеву заготівлю з холодильника і залити охолодженим бульйоном. Саме така страва асоціюється зі спекотним літом та смаком свіжих сезонних овочів, зірваних на городі або куплених на ринку.
Як приготувати літній холодний борщ
Інгредієнти:
- 500 г цибулі;
- 500 г моркви;
- 500 г помідорів;
- 1 кг буряків;
- 500 г болгарського перцю;
- 2 ст. л. солі;
- 3 ст. л. цукру;
- 1 шт. часнику;
- 50 мл оцту (9%).
Спосіб приготування:
- Всі овочі потрібно помити та очистити від шкірки.
- Цибулю необхідно нарізати дрібними шматочками, моркву з буряком натерти на тертці, нарізати перець. Очищені від шкірки помідори та часник необхідно перетворити на пюре.
- Цибулю необхідно обсмажити на сковороді до золотистої скоринки, до неї додати морква. Сюди ж потрібно додати пюровані помідори, часник і тертий буряк.
- Овочі потрібно тушкувати 5-7 хвилин. Додати сіль, цукор, оцет, спеції та тушкувати на повільному вогні ще 20-25 хвилин.
- Готову та остиглу овочеву суміш потрібно перекласти в банки, закрити щільними кришками та зберігати в холодильнику. При необхідності овочі покласти в каструлю і залити кип’яченою водою чи бульйоном.
За бажання страву можна доповнити шинкою, ковбасками, зеленню і подавати з незвичайними потопцями. Смачного!