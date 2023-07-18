Змішайте майонез, какао, борошно та варення: близькі не повірять, що ви готуєте торт

Відмінний варіант для сімейних посиденьок!

Якщо ви давно хочете спекти домашнє печиво, але все забуваєте купити для нього сметану або кефір, цей рецепт швидше за все для вас. Якщо у бокових дверях холодильника у вас лежить пачка майонезу, то зараз її зоряний час.

Звичайно, якщо ваші близькі спостерігатимуть за приготуванням шоколадного торта за рецептом"Це Смак", вони трохи здивуються. Але тільки до того моменту, поки ви не поставите цю смакоту на стіл: члени сім’ї відразу ж забудуть про все і з задоволенням сядуть наминати десерт.

Як приготувати шоколадний торт з майонезу

Інгредієнти на 6 порцій:

пшеничне борошно – 3 ст.;

цукор – 300 г;

какао-порошок – 50 г;

майонез – 1,5 ст.;

вода – 1,5 ст.;

сода — 1,5 ч. л.;

розпушувач — 2 ч. л.;

ванільний екстракт — 1 ч. л.;

соняшникова олія, вишневе варення – на свій смак.

Спосіб приготування:

У глибокій ємності змішайте борошно з цукром, какао, розпушувачем та содою. Потім додайте майонез, перемішайте ложкою. Потім влийте воду та екстракт ванілі, перемішайте – у вас має вийти однорідне рідке тісто. Змастіть вершковим маслом дві однакові круглі форми 22 см у діаметрі. Залийте в них порівну тісто майонезу. Почергово поставте форми в розігріту до 175°С духовку. Готуйте кожний корж 30-40 хвилин. Перевіряйте готовність зубочисткою. Після приготування дайте коржам повністю охолонути. Один з них змастіть варенням або глазур’ю. Накрийте начинку другим коржем, полийте глазур’ю, залиште в холодильнику на 3 години.

Шоколадний торт на майонез готовий. Готуйте улюблений напій та насолоджуйтесь! Смачного.