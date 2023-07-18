Французька страва зі звичайної картоплі: від такого гарніру ніхто не відмовиться

Чудовий варіант гарніру або й самостійного перекусу

Якщо ви любите картоплю, але вам набридли традиційні страви, такі як ароматні деруни, обов'язково спробуйте цей французький рецепт запіканки. Найкраще обирати для неї крохмалисту картоплю.

На цю картопляну запіканку піде не більше пів години — все інше зробить духовка.Якщо хочете, притрусіть готову страву наприкінці тертим сиром і прикрасьте листочками улюбленої зелені. Рецептом поділились на Meta.ua.

Інгредієнти:

Картопля — 1 кг;

Масло вершкове — 100 г;

Часник — 2 зубчики;

Молоко — 750 мл;

Вершки 30% — 250 мл;

Мускатний горіх — 1 щіпка;

Сіль, перець — на свій смак.

Спосіб приготування:

Наріжте картоплю скибочками завтовшки близько 5 мм. Увімкніть духовку розігріватися до 180°C. У великій каструлі або сотейнику закип'ятіть молоко з мускатним горіхом і пропущеними через прес зубчиками часнику. Додайте сіль і перець. Щойно маса закипить, покладіть у неї картоплю і варіть близько 10 хвилин на середньому вогні. Постійно помішуйте, щоб вона не прилипла до дна. Викладіть усе у велику форму для запікання. Залийте картоплю вершками та притрусіть стружкою холодного вершкового масла. Відправте запікатися в духовку на 1 годину. Дайте охолонути протягом 5 хвилин перед подачею на стіл.

Картопля за цим рецептом виходить дуже ніжна, з насиченим вершковим смаком. Також ми розповідали, як готувати смачну запіканку з пряним фаршем.