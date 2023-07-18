Відірватися вийде, коли закінчиться: рецепт приголомшливої консервованої кукурудзи
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Така кукурудза вийде анітрохи не гірше за магазинну.
Консервована кукурудза дуже смачний продукт. Її можна їсти як самостійну страву, додавати в салати або навіть улюблені котлети.
Якщо сумніваються як магазинна консервована кукурудза, то приготуйте її вдома. За рецептом "Це Смак" це дуже просто і набагато смачніше. Приготуйте її виключно з натуральних продуктів, тому можна не боятися давати її навіть дітям.
Як приготувати консервовану кукурудзу
Інгредієнти на 8 порцій:
- кукурудза — 10 шт.;
- червоний перець – 1 шт.;
- болгарський перець – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- яблучний оцет – 600 мл;
- цукор – 225 г;
- гірчиця – 1 ст. л.;
- кмин — 1 ч. л.;
- насіння селери – 0,5 ч. л.;
- червоний перець мелений – 0,5 ч. л.;
- сіль — 2 ч. л.;
- чорний перець мелений – 0,5 ч. л.;
- вода – 65 мл;
- кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Налийте у велику каструлю воду, доведіть до кипіння. Відправте в каструлю кукурудзу, доведіть до кипіння та варіть 3 хвилини. Помістіть у миску з крижаною водою.
- Зріжте кукурудзяні зерна, поріжте кубиками цибулю та перець (гострий додавайте за бажанням). Складіть кукурудзу з овочами у миску.
- У велику каструлю налийте оцет, додайте цукор, гірчицю, кмин, селера, червоний перець, сіль та чорний перець. На середньому вогні доведіть до кипіння.
- Додайте кукурудзяну суміш і знову доведіть до кипіння. Варити на мінімальному вогні 12-15 хвилин. З появою піни знімайте її ложкою.
- Стерилізуйте банки та кришки.
- Змішайте кукурудзяний крохмаль із водою та додайте в каструлю. Розмішайте до повного розчинення і зробіть середній вогонь.
- Варіть часто помішуючи, доки маса не почне густіти, приблизно 5-7 хвилин.
- Перекладіть кукурудзяну суміш у банки, закрийте кришками. Дайте охолонути до кімнатної температури, потім заберіть у холодильник. Для тривалого зберігання сховайте у прохолодне місце.
До речі, кукурудзу законсервувати можна цілими качанами. Спробуйте — і ви закриватимете і так, і так.