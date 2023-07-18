Відірватися вийде, коли закінчиться: рецепт приголомшливої консервованої кукурудзи

Така кукурудза вийде анітрохи не гірше за магазинну.

Консервована кукурудза дуже смачний продукт. Її можна їсти як самостійну страву, додавати в салати або навіть улюблені котлети.

Якщо сумніваються як магазинна консервована кукурудза, то приготуйте її вдома. За рецептом "Це Смак" це дуже просто і набагато смачніше. Приготуйте її виключно з натуральних продуктів, тому можна не боятися давати її навіть дітям.

Як приготувати консервовану кукурудзу

Інгредієнти на 8 порцій:

кукурудза — 10 шт.;

червоний перець – 1 шт.;

болгарський перець – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

яблучний оцет – 600 мл;

цукор – 225 г;

гірчиця – 1 ст. л.;

кмин — 1 ч. л.;

насіння селери – 0,5 ч. л.;

червоний перець мелений – 0,5 ч. л.;

сіль — 2 ч. л.;

чорний перець мелений – 0,5 ч. л.;

вода – 65 мл;

кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Налийте у велику каструлю воду, доведіть до кипіння. Відправте в каструлю кукурудзу, доведіть до кипіння та варіть 3 хвилини. Помістіть у миску з крижаною водою. Зріжте кукурудзяні зерна, поріжте кубиками цибулю та перець (гострий додавайте за бажанням). Складіть кукурудзу з овочами у миску. У велику каструлю налийте оцет, додайте цукор, гірчицю, кмин, селера, червоний перець, сіль та чорний перець. На середньому вогні доведіть до кипіння. Додайте кукурудзяну суміш і знову доведіть до кипіння. Варити на мінімальному вогні 12-15 хвилин. З появою піни знімайте її ложкою. Стерилізуйте банки та кришки. Змішайте кукурудзяний крохмаль із водою та додайте в каструлю. Розмішайте до повного розчинення і зробіть середній вогонь. Варіть часто помішуючи, доки маса не почне густіти, приблизно 5-7 хвилин. Перекладіть кукурудзяну суміш у банки, закрийте кришками. Дайте охолонути до кімнатної температури, потім заберіть у холодильник. Для тривалого зберігання сховайте у прохолодне місце.

До речі, кукурудзу законсервувати можна цілими качанами. Спробуйте — і ви закриватимете і так, і так.