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Відірватися вийде, коли закінчиться: рецепт приголомшливої консервованої кукурудзи

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Консервована кукурудза вдома
Консервована кукурудза вдома. Фото cesmak.info

Така кукурудза вийде анітрохи не гірше за магазинну.

Консервована кукурудза дуже смачний продукт. Її можна їсти як самостійну страву, додавати в салати або навіть улюблені котлети.

Якщо сумніваються як магазинна консервована кукурудза, то приготуйте її вдома. За рецептом "Це Смак" це дуже просто і набагато смачніше. Приготуйте її виключно з натуральних продуктів, тому можна не боятися давати її навіть дітям.

Як приготувати консервовану кукурудзу

Інгредієнти на 8 порцій:

  • кукурудза — 10 шт.;
  • червоний перець – 1 шт.;
  • болгарський перець – 1 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • яблучний оцет – 600 мл;
  • цукор – 225 г;
  • гірчиця – 1 ст. л.;
  • кмин — 1 ч. л.;
  • насіння селери – 0,5 ч. л.;
  • червоний перець мелений – 0,5 ч. л.;
  • сіль — 2 ч. л.;
  • чорний перець мелений – 0,5 ч. л.;
  • вода – 65 мл;
  • кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Налийте у велику каструлю воду, доведіть до кипіння. Відправте в каструлю кукурудзу, доведіть до кипіння та варіть 3 хвилини. Помістіть у миску з крижаною водою.
  2. Зріжте кукурудзяні зерна, поріжте кубиками цибулю та перець (гострий додавайте за бажанням). Складіть кукурудзу з овочами у миску.
  3. У велику каструлю налийте оцет, додайте цукор, гірчицю, кмин, селера, червоний перець, сіль та чорний перець. На середньому вогні доведіть до кипіння.
  4. Додайте кукурудзяну суміш і знову доведіть до кипіння. Варити на мінімальному вогні 12-15 хвилин. З появою піни знімайте її ложкою.
  5. Стерилізуйте банки та кришки.
  6. Змішайте кукурудзяний крохмаль із водою та додайте в каструлю. Розмішайте до повного розчинення і зробіть середній вогонь.
  7. Варіть часто помішуючи, доки маса не почне густіти, приблизно 5-7 хвилин.
  8. Перекладіть кукурудзяну суміш у банки, закрийте кришками. Дайте охолонути до кімнатної температури, потім заберіть у холодильник. Для тривалого зберігання сховайте у прохолодне місце.

До речі, кукурудзу законсервувати можна цілими качанами. Спробуйте — і ви закриватимете і так, і так.

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